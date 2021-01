19.01.2021

Brand in der Friedberger Ludwigstraße: Ursache und Schaden stehen fest

Im Haus an der Ecke Ludwigstraße/Aichacher Straße in Friedberg ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Neue Erkenntnisse liefert die Friedberger Polizei zum Brand in der Ludwigstraße. Die Ursache dürfte dabei ebenso geklärt sein wie die Schadenshöhe.

Einsatz für die Friedberger Feuerwehr in der Innenstadt: Mit mehreren Löschfahrzeugen musste die Feuerwehr am Dienstag gegen 9 Uhr zu einem Brand an der Ecke Ludwigstraße/Aichacher Straße ausrücken. In der Küche eines Büro im zweiten Obergeschoss war laut Polizei ein Feuer ausgebrochen, das jedoch schnell unter Kontrolle gebracht wurde.

Im Haus an der Ecke Ludwigstraße/Aichacher Straße in Friedberg ist am Dienstmorgen ein Brand ausgebrochen. Bild: Thomas Goßner

Über die Brandursache und den Schaden gab es gestern noch keine näheren Erkenntnisse. Nun teilt die Friedberger Polizei mit, dass die Kripo Augsburg von einem technischen Defekt ausgeht. Erste Schätzungen beliefen sich auf einen Schaden von etwa 30.000 Euro. Diese Summe korrigierte die Polizei am Mittwochmittag auf etwa 20.000 Euro.

Der Einmündungsbereich in die äußere Ludwigstraße und in die Herrgottsruhstraße sowie die Aichacher Straße waren während des Einsatzes vorübergehend nicht passierbar. Polizei und Feuerwehr regelten den Verkehr. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen. (gth, pos)

Lesen Sie auch:

Themen folgen