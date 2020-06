16:55 Uhr

Brennender Container in Friedberg-Derching: Feuerwehr rückt aus

Ein brennender Container sorgt in Friedberg-Derching für einen Einsatz der Augsburger Feuerwehr. Die Schadenshöhe ist derweil noch unklar.

Am Freitagmittag brannte in Friedberg-Derching ein Müllcontainer am Rasthof Kirchholz an der A8. Die Berufsfeuerwehr Augsburg rückte mit drei Einsatzfahrzeugen aus und löschte den Brand. Wie Friedhelm Bechtel berichtet, komme so etwas immer wieder vor.

Brennender Container in Friedberg-Derching: Nach Brandstiftung sieht es nicht aus

Von Brandstiftung geht der Pressesprecher der Feuerwehr allerdings nicht aus. „Denkbar ist eher eine Unachtsamkeit eines Passanten, etwa durch eine glühende Zigarette, die er in den Container geworfen hat“, sagt Bechtel. (pos)

