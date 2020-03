vor 21 Min.

Bücherei Kissing: Was beim Kulturcafé geboten wird

Das Kulturcafé in der Kissinger Bücherei dreht sich um das Thema Wasser. Auch beim Tagesgeschäft freut sich Leiterin Petra Scola über Zuspruch der Besucher.

Von Heike Scherer

Die Zahlen sprechen für sich: 2647 Leser zählte Büchereileiterin Petra Scola im Monat Januar, im Februar waren es 2519. Scola ist seit 2008 für die Einrichtung in Kissing zuständig und hat nicht nur Medien zum Ausleihen im Programm. In Kissing wird auch jedes Jahr ein umfangreiches kulturelles Programm geboten.

Scola sagt, dass die Bücherei bei Erwachsenen und Kindern sehr beliebt sei. Das zeige die noch bis zum 30. Mai laufende Leserbefragung. Die Schulkinder der angrenzenden Grundschule kämen in der Pause oder nach der Schule vorbei, um sich neuen Lesestoff zu besorgen. Die Nachmittage seien sehr gut besucht.

Diese Dekorationen zum Thema „Wasser“ gestaltete die offene Ganztagsschule Kissing. Bild: Heike Scherer

Die Besucher finden Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, DVDs und Gesellschafts- und Konsolenspiele in Kissing. Auch eine elektronische Ausleihe für eBooks gibt es.

Kulturelles Angebot in Kissing umfasst Lesungen, Konzerte oder Vernissagen

Das kulturelle Angebot umfasst Lesungen, Konzerte oder Vernissagen. Einmal jährlich dürfen Erwachsene bis Mitternacht in der Bücherei spielen. Ganzjährig bietet die Bücherei einen Stricktreff mittwochs von 10 bis 12 Uhr an und jeden ersten Dienstag im Monat ist um 16 Uhr eine Lesestunde für spanischsprechende Kinder zwischen vier und acht Jahren mit Karla Alcazar. Im Februar fand die zweimal jährliche Veranstaltung „Kissing liest ein Buch“ statt, bei der Brigitte Diefenthalers Buch „Ins Dunkel geboren“ besprochen wurde. Am 30. September steht „Qualityland“ von Marc-Uwe Kling auf dem Programm. Auch Autoren erhalten in der Bücherei die Möglichkeit, ihre neuen Bücher vorzustellen.

Eine besondere Veranstaltungsreihe ist das Kulturcafé mit mehreren Terminen, das heute startet. Die Idee hatte Scola kurz nach ihrem Start im Sommer 2008 zur Eröffnung der Terrasse. Anfangs fand das Kulturcafé freitags im Mai statt, wurde jedoch auf Wunsch der Teilnehmer auf den Donnerstag verlegt und findet inzwischen im März und April statt. Diesmal lädt die Bücherei sowohl an Nachmittagen als auch an Abenden zum Thema „Wasser“ ein. Am heutigen Mittwoch, ab 16 Uhr, wird die Violinistin Christiane Friedrich von der Musikschmiede mit der Pianistin Angelika Löw-Beer als Duo „Carabas“ den ersten Nachmittag gestalten.

„Wasser heilt, bietet Erholung, erfrischt, verbirgt und transportiert“, sagt Scola. Deswegen habe sie sich nach dem Thema „Wald“, das bei der Paarkunst auf dem Programm stand, für das Wasser entschieden. Die Idee beruhe auch auf der Tatsache, dass die Stadt Augsburg aufgrund ihrer Brunnen und wichtigen Wasserstätten seit 2019 zum Weltkulturerbe zählt. Besonders freut Scola sich, dass die offene Ganztagsschule die Bücherei mit Dekorationen zum Thema geschmückt hat. Auch die Künstlerin Ursula Kenter stellt sechs passende Acrylbilder zur Verfügung, sodass es am ersten Nachmittag zusätzlich eine kleine Vernissage geben wird.

Beim Kulturcafé in Kissing steht einiges auf dem Programm

Am Donnerstag, 19. März, geht es um eine Sage und eine Geschichte über das Wasser. Reiner Hofmann und Martin Ebner umrahmen den Nachmittag musikalisch mit ihren Gitarren, ihre Ehefrauen übernehmen die Lesungen. Der 26. März wird von Hanns Merkl gestaltet. Der ehemalige Mittelschullehrer wird die Geschichte und Geschichten rund um die Kissinger Gewässer erzählen. Die Besucher sollten sich etwa anderthalb Stunden Zeit für den geplanten Rundgang entlang der Paar nehmen. Bei schlechtem Wetter wird der Termin in der Bücherei stattfinden.

Am 2. April präsentiert Gisela Sperl, Leiterin des Frauentreffs, ein literarisches Kaleidoskop zum Thema „Wolken“, das Johann Hoffmann auf der Gitarre umrahmen wird. Es geht weiter mit dem Wasserdoktor Sebastian Kneipp, über den der Historiker Manfred Kosch referiert. Er bietet Führungen bei der Vhs Aichach-Friedberg an und übernahm bereits Vorträge in der Erlebniswelt Bayerischer Hiasl. Am 16. April ist der letzte Termin an einem Nachmittag: Die Gruppe „Schreibzeit“ aus Mering stellt Prosa und Poesie über den Zauber des Wassers vor.

Auch vier Abendveranstaltungen werden im April und Mai ab 19.30 Uhr angeboten. Für den 23. April konnte Scola Professor Karl Filser gewinnen, der über die Lechflößer informieren wird. Er hat ein Buch über das Flößermuseum in Lechbruck geschrieben, erklärt sie. „Obwohl der Lech durch Augsburg fließt, wissen wir wenig über die Flößerei auf diesem Fluss“, sagt Scola. Am 29. April geht es weiter mit dem ersten Teil der Multimediaschau „Die Elbe, wo sie am schönsten ist“, die der Kissinger Klaus Lippmann zeigt. Der Referent begeisterte bereits mehrfach seine Zuhörer mit seinen Diashows. „Vulkane in Europa“ war sein letztes Thema. Eine Fortsetzung gibt es am 6. Mai. Am 30. April werden Christiane Friedrichs Schüler, die „Paarstreicher“ der Musikschmiede Kissing den Abend musikalisch gestalten.

Hier ist die Bücherei Kissing erreichbar

Die Veranstaltungen finden in der Bücherei Kissing, Bahnhofstraße 69 a, statt. Der Eintritt ist frei.

Auskünfte sind per Telefon unter der Nummer 08233/7907400 oder per E-Mail an buecherei@kissing.de möglich. Die Öffnungszeiten der Bücherei sind dienstags und donnerstags von 14 bis 19 Uhr, mittwochs und freitags von 10 bis 14 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

