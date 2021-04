Büchereien in Aichach-Friedberg haben neues Lesefutter

Plus Die Büchereien im Landkreis sind wieder offen. Doch der Ansturm bleibt aus, denn bei den Leserinnen und Lesern herrscht Unsicherheit.

Büchereien im Landkreis Aichach-Friedberg haben nach langem Lockdown mittlerweile wieder geöffnet. Viele Leserinnen und Leser seien aber verunsichert, berichten die Büchereileiterinnen. Sie erzählen außerdem, welche Bücher gerade hoch im Kurs stehen.

Der große Ansturm auf die Büchereien blieb aus

"Es herrschte einhellig große Freude, als wir wieder geöffnet haben", sagt Eva Michl, Büchereileiterin von der Stadtbücherei St. Jakob in Friedberg. Die Leser und Leserinnen seien froh und dankbar, wieder selbst stöbern zu können, obwohl das Click-and-Collect-Angebot während der vergangenen Monate sehr gut angenommen wurde. Doch: "Der große Ansturm blieb aus", weiß Michl. Die Besucher seien unsicher, ob sie durch die sich stetig ändernden Inzidenzwerte nicht wieder vor geschlossenen Türen stehen. Prinzipiell dürfen Büchereien und Bibliotheken sowie Archive auch bei Inzidenzwerten über 100 öffnen.

Die Büchereien im Landkreis Aichach-Friedberg sind geöffnet. Foto: RN

In den Monaten, in denen geschlossen war, hat die Stadtbücherei viele neue Bücher gekauft, über die sich die Leser und Leserinnen nun freuen können. Hoch im Kurs steht die erzählende Literatur wie Romane, Krimis und Kinderbücher: "Historische Familienromane, die sich über mehrere Bände hinwegziehen, werden viel ausgeliehen", erzählt Eva Michl. Daneben werden auch Hörbücher gerne mitgenommen.

Über die Wiedereröffnungsfreude und die Unsicherheit berichtet auch Petra Scola, Leiterin der Gemeindebücherei in Kissing. "Viele müssen vor Ort aussuchen. Die möchten stöbern, und das kann ich auch verstehen", sagt sie. Doch der Ansturm sei verhalten, am Samstag sei es ungewöhnlich ruhig zugegangen. Nicht nur die Leser und Leserinnen sind unsicher, sondern auch die Mitarbeitenden. So rufen einige bezüglich der Öffnungszeiten an. Wer kommt, nimmt gerne eine Buchberatung in Anspruch. Viele Bestseller gehen aktuell über die Leihgabetheke, ebenso Kinderbücher.

Aichach-Friedberg: Reiseführer über Deutschland sind besonders beliebt

Vor allem kommen viele Bücher wieder zurück, nachdem sich die Besucher im November für die folgenden Monate reichlich mit Lesestoff eingedeckt haben. Einige Reiseführer für Deutschland, die 2020 sehr beliebt waren und deshalb verstärkt eingekauft wurden, finden nun ihren Weg zurück ins Regal der Bücherei.

"Es wird querbeet ausgeliehen, wie sonst auch", verrät Brunhilde Waeber, Leiterin der Gemeindebücherei Mering. Die Leser und Leserinnen sind erleichtert über die Öffnung, bringen Ausgeliehenes zurück und nehmen Neues mit. Auch Waeber berichtet von einem gut funktionierenden Abholservice während der Schließung und unsicheren Anrufern, ob nun wirklich geöffnet sei. Sie hat auch einen Buchtipp: "Geheimnis von Zimmer 622" von Joel Dicker.

Corona stoppt die Leselust in Aichach-Friedberg

Von weniger Besuch erzählt auch Eva Nagl, Büchereileiterin in Dasing: "Es sind nicht alle da, die vorher da waren." Vermutlich hängt dieser Zustand mit Corona zusammen, denn Eva Nagl schickt regelmäßig Rundmails an die Leser und Leserinnen raus und aktualisiert die Website, sodass es nahezu zu keinen Unsicherheiten oder Rückfragen kommt. Die Besucher leihen sehr viel aus und sind froh, die Bücherei wieder persönlich aufsuchen zu können. Bastelbücher sowie Kinderbücher erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit, ebenso das Audiosystem "Tonies" für Kinder. "Die sind der große Renner", weiß Eva Nagl.

