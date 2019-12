vor 49 Min.

Bürgerblock Eurasburg tritt mit eigener Liste zur Kommunalwahl 2020 an

Altbürgermeister Erwin Osterhuber vom Bürgerblock Eurasburg begründet, weshalb es zur Trennung von der CSU kam. 2020 gibt es eine eigene Liste.

Von Manfred Sailer

Der Bürgerblock Eurasburg hat als erste von vermutlich fünf Wählergruppierungen die Kandidaten und Kandidatinnen für die Gemeinderatswahl am 15. März 2020 nominiert. In vier vorangegangenen Kommunalwahlen trat der Bürgerblock in einer gemeinsamen Liste mit der CSU an. Diese Listenverbindung wollte die örtliche CSU nun nicht mehr fortführen, so der 2. Bürgermeister Josef Bertele. „Das tut uns sehr leid, lag aber nicht an uns. Es hat nie einen Konflikt gegeben.“ erläuterte Bertele, der 2014 noch als Nicht-CSUler auf der CSU-Liste kandidierte.

Bürgerblock in Eurasburg stellt keinen Bürgermeisterkandidaten auf

Die Unterstützer des Bürgerblock Eurasburg trafen sich zur Nominierung, die von Altbürgermeister Erwin Osterhuber geleitet wurde. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellt der Bürgerblock nicht, vielmehr unterstützt er Amtsinhaber Paul Reithmeir. Die Liste mit zwölf Frauen und Männern wird angeführt vom 2. Bürgermeister Josef Bertele und Gemeinderätin Brigitte Hartweg, die 2014 als „Stimmenkönigin“ mit den meisten Stimmen in den Gemeinderat einzog. Der jüngste Kandidat auf der Liste ist mit 29 Jahren Daniel Kiser aus Eurasburg. Mit dabei sind auch der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Christian Kraus und der schwedische Zeckenforscher Werner Johansson. EU-Bürger Johansson lebt seit 16 Jahren in Eurasburg und besitzt damit das aktive und passive Wahlrecht auf kommunaler Ebene.

CSU und Bürgerblock in Eurasburg gehen getrennte Wege

Erwin Osterhuber und Josef Bertele erklärten, wie es zur Trennung von der CSU kam. Die neue örtliche CSU-Vorstandschaft sei zwar an Bertele herangetreten und habe ihn nach einer erneuten Kandidatur gefragt, auf die Nennung Bürgerblock sollte aber verzichtet werden. „Unsere parteifreie Identität soll aber nicht verloren gehen, deshalb eben eine eigene Liste als Alternative für die Wähler“, so Bertele. Aktuell ist der Bürgerblock Eurasburg mit vier Mitgliedern im zwölfsitzigen Gemeinderat vertreten. Neben Bertele und Hartweg die Gemeinderäte Max Baumann und Johannes Osterried die im März auf Platz eins und zwei auf der CSU-Liste kandidieren.