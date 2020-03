24.03.2020

Bunte Steine statt Bälle

Weil der Minigolfplatz wegen des Coronavirus nicht öffnen darf, hat sich Betreiberin Sarina Toth eine schöne Aktion ausgedacht

Von Dagmar Weindl

Der Minigolfplatz in der Schützenstraße in Friedberg steht in den Startlöchern. Das 4500 Quadratmeter große Gelände ist aus dem Winterschlaf erwacht, Betreiberin Sarina Toth hat mit ihrer Familie bereits klar Schiff gemacht. Gemeinsam haben sie den Rasen gemäht, Büsche geschnitten, Laub und heruntergefallene Äste entsorgt und angefangen, die Bahnen zu reinigen. „Spätestens Anfang April wollten wir die Minigolfsaison eröffnen“, erklärt Toth. Doch dann wurde der Katastrophenfall ausgerufen, und damit war klar, dass aus dem Minigolfspielen so schnell nichts wird. Denn auch diese Anlage fällt unter die Freizeiteinrichtungen, die im Zuge des ausgerufenen Katastrophenfalls bis zum 19. April geschlossen werden müssen bzw. eben gar nicht erst öffnen dürfen.

Sarina Toth führt die Anlage seit zweieinhalb Jahren mit ihrem Mann Daniel. Seitdem boomt der Platz, der normalerweise von Mai bis Oktober bei gutem Wetter an den Wochenenden und in den Ferien geöffnet hat. „Natürlich haben wir uns schon auf den Saisonauftakt gefreut, aber wir müssen uns an die behördliche Anweisung halten“, bedauert sie. „Abgesehen davon sehen wir auch die hohe Verantwortung, unserer Familie gegenüber genauso wie für die Menschen, die hier ihre Freizeit verbringen. Bei gutem Wetter tummeln sich sehr viele Leute jeden Alters auf dem Gelände. Der Besuch auf unserem Minigolfplatz soll Spaß machen und kein gesundheitliches Risiko darstellen.“ Die 30-Jährige weiß, wovon sie spricht. Den Minigolfplatz betreibt sie nur nebenbei, hauptberuflich ist sie als Gesundheits- und Kinderkrankenschwester im Friedberger Krankenhaus tätig.

Statt auf dem Platz Schläger und Bälle auszugeben, ist sie nun also mit der dreijährigen Tochter viel zu Hause. Dort bemalen die beiden gerade Kieselsteine, um später damit die Anlage bunt zu dekorieren. Daraus ist die Idee entstanden, die Minigolf-Fangemeinde in die Aktion einzubinden und gleichzeitig Familien eine Möglichkeit zu bieten, die Zeit zu Hause zu nutzen.

Auf Facebook und mit einem Aushang am Kassenhäuschen verbreitet Sarina Toth die Idee von den bunten Steinen. Sie fordert alle Familien und Kreativen zum Malen auf: „Große, kleine, bunt, mit Mustern, mit Tieren, ganz wie ihr wollt“, heißt es. Die vielen Werke, die so entstehen können, sollen in die neuen Bahndekorationen und Hindernisse eingebaut werden. „So kann jeder etwas zur allgemeinen Situation beitragen, indem er sich und andere vor dem Coronavirus schützt und sich später bei jedem Minigolfbesuch über seine persönlichen Werke freut – und natürlich auch über die der anderen.“

Die Steine können mit Wasser- oder Acrylfarben angemalt werden und sollten dann mit Klarlack versiegelt werden. Wer den nicht da hat, kann die Steine auch so abgeben, dann erledigt Familie Toth das. Die fertigen Kunstwerke können einfach in einem bereitgestellten Korb am Eingang vom Minigolfplatz abgelegt werden, den die Betreiber ja auch während der Schließung in Schuss halten müssen und deshalb regelmäßig vor Ort sind.

Der Zuspruch in den sozialen Medien ist überwältigend. Die Aktion zeigt, wie auch Kleinigkeiten den Zusammenhalt stärken, wenn plötzlich nichts mehr selbstverständlich ist. Sarina und Daniel Toth hoffen, „dass auch tatsächlich viele bunte Steine bei uns ankommen, die an diesen Zusammenhalt erinnern, wenn die Saison dann tatsächlich irgendwann starten kann“.

Themen folgen