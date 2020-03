vor 35 Min.

CSU will das Wachstum richtungsweisend steuern

Bild: Franz-Xaver Sedlmeyr von der CSU in Kissing.

Plus Fünf Fragen an den CSU-Fraktionssprecher Franz-Xaver Sedlmeyr. Er und der Ortsverein haben den Wohn- und Gewerberaum in Kissing im Blick.

Seit der vorgezogenen Neuwahl im vergangenen Jahr stellt die CSU mit Reinhard Gürtner in Kissing den Bürgermeister. Was genau die Partei in der Gemeinde vorhat, erklärt der CSU-Fraktionssprecher Franz-Xaver Sedlmeyr.

Was ist das wichtigste Vorhaben Ihrer Fraktion? Franz-Xaver Sedlmeyr: Das Wachstum der Gemeinde richtungsweisend steuern hinsichtlich Wohnen und Gewerbe. Begonnene Projekte konsequent zu Ende bringen und der Erhalt unserer öffentlichen Gebäude und Straßen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Welche politischen Fehler in ihrer Gemeinde würde Ihre Fraktion gerne ungeschehen machen? Franz-Xaver Sedlmeyr: Die fehlende Entwicklung eines Ortszentrums. Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Franz-Xaver Sedlmeyr: Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen und die Treffpunkte der Jugendlichen attraktiver gestalten. Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort? Franz-Xaver Sedlmeyr: Mit dem Quartiersmanager (Seniorenbeauftragten) gilt es künftig, die Ideen und Vorschläge der Senioren zu erfragen, um für sie eine gute Lebensqualität hier in Kissing zu sichern. Das seniorengerechte Wohnen wird hier einen hohen Stellenwert haben. Was wird die schwierigste Aufgabe Ihrer Fraktion? Franz-Xaver Sedlmeyr: Die gesetzlichen Vorgaben der Kinderbetreuung (Kinderkrippen, Kindergarten, Ganztagsklassen) in der Gemeinde zeitnah umzusetzen. Lesen Sie dazu auch diesen Artikel (Plus+): Kommunalwahl: Kissing muss Raum für Kinder schaffen

