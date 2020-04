11:52 Uhr

Carmen Wittmer liefert Volksfest-Feeling fürs Wohnzimmer

Not macht erfinderisch: Schaustellerin Carmen Wittmer aus Friedberg liefert gebrannte Mandeln und Schokofrüchte nach Hause, um über die Runden zu kommen.

Von Josef Brutscher

Eigentlich sollte Carmen Wittmer heuer wieder mit mit ihrem Stand auf Volksfesten vertreten sein. Doch da die Coronakrise dafür gesorgt hat, dass fast alle Feste und Märkte abgesagt wurden, sind die Sorgen bei den Wittmers groß. Denn das Geld wird knapp.

Die Rücklagen, die noch von den Weihnachtsmärkten 2019 herrühren, sind so gut wie aufgebraucht. Staatliche Soforthilfe ist trotz gestelltem Antrag nicht in Sicht. Obwohl Bekannte der Familie Wittmer wohl schon Zuschüsse bekommen haben.

Daher muss Carmen Wittmer, die in Friedberg wohnt, die Sache selbst in die Hand nehmen: Kurzum stellt sie von Sommer auf Winter um. Denn eigentlich bietet der Familienbetrieb im Sommer Pistolenschießen und Pfeilwerfen und im Winter gebrannte Mandeln und andere Leckerbissen auf Volksfesten an. Also nutzt die Marktkauffrau ihre verbliebene Möglichkeit und liefert seit Dienstag in einem Umkreis von 20 Kilometern Mandeln, Schokofrüchte und Magenbrot aus. Die Resonanz ist überraschend positiv.





Auf Facebook und per Telefon erhält Wittmer jeden Tag dutzende Bestellungen, sowie lobende und aufmunternde Rückmeldungen. Für 180 Gramm gebrannte Mandeln verlangt sie 5 Euro inklusive Lieferung, für eine Schoko-Banane 3 Euro. Muss sie sehr weit fahren, gilt ein Mindestbestellwert. Lohnt sich das?

Angela Wittmer liefert in Friedberg und Umgebung aus

Zwar ist es nach Aussage ihrer Tochter Angela Wittmer natürlich deutlich weniger Einkommen als durchschnittlich, aber es ist ein Anfang. „Der Lieferservice fängt uns zum Teil auf; es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer“, sagt sie. Ebenso wie für die Menschen, die sie beliefert. Schon ein paar gebrannte Mandeln können in diesen unsicheren Zeiten Glücksgefühle auslösen oder das Arbeiten von zuhause ein wenig angenehmer machen, schreibt eine Frau auf Facebook.

Vor 40 Jahren stand Angela Wittmer bereits mit ihrer Mutter zusammen auf dem Weihnachtsmarkt und verkaufte Süßigkeiten. Seitdem hat sie das Geschäft mehr und mehr übernommen. Trotzdem hat sie in der Branche selten so unsichere Zeiten wie diese erlebt. „Wie soll man eine ganze Familie ernähren, wenn man seine Arbeit nicht ausüben kann“, fragt sie sich.





Und die Wittmers sind nicht die Einzigen, die sich mit derartigen Umständen konfrontiert sehen. Der deutsche Schaustellerbund macht sich gerade jetzt für Buden- und Fahrgeschäftbetreiber stark. Auf der Internetseite warnt der Verband, dass tausende von Familienbetrieben und somit auch eine 1200-jährige Volksfestkultur bedroht sind, sollten keine weiteren Liquiditätshilfen folgen. Bis dahin wird sich auch Angela Wittmer mit ihrem Lieferservice über Wasser halten müssen.

So bestellen Sie gebrannte Mandeln aus Friedberg

Familie Wittmer, Telefon: 0177-7512914.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version der Geschichte war Angela Wittmer als Betreiberin des Standes und Lieferdienstes genannt. Sie unterstützt jedoch ihre Mutter Carmen nur bei der Werbung.

