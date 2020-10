18:05 Uhr

Corona-Fall an Realschule in Friedberg und Asylunterkunft in Aichach

An der Konradin-Realschule in Friedberg ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem gibt es weitere Fälle.

Im Landkreis Aichach-Friedberg hat das Landratsamt am Montag neue Corona-Fälle gemeldet. An der Konradin-Realschule in Friedberg ist ein Schüler positiv getestet worden. Als enge Kontaktpersonen mussten ebenfalls 30 Mitschüler und eine Lehrkraft in Quarantäne, wie es in der Pressemitteilung hieß.

Zudem ist nach Angaben des Landratsamts an der Asylunterkunft in Aichach ein Erwachsener positiv getestet worden. Hier gelten 19 Personen als enge Kontaktpersonen, die ebenfalls in Quarantäne müssen.

Coronavirus in Aichach-Friedberg: 616 Personen positiv getestet

Insgesamt gibt es im Landkreis seit Anfang März 616 positiv getestete Personen. Davon sind aktuell 54 in Quarantäne. Gestorben sind 20 Menschen. Diese Zahl ist nach Angaben des Landratsamts seit April unverändert. Als genesen gelten 542 Personen. Zudem sind 547 Menschen vorsorglich in Quarantäne, die engen Kontakt mit positiv Getesteten hatten.

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist zudem nun ein Corona-Hotspot mit erhöhtem Infektionsgeschehen. Am Sonntag stieg der Inzidenzwert auf über 50. Er gibt an, wie viele Neuinfektionen es binnen einer Woche unter 100.000 Bewohnern gibt. Es gelten daher neue Regelungen. (AZ)

