vor 18 Min.

Corona: Friedbergs Partnerstadt Völs ist wie ausgestorben

Plus In Völs am Schlern ist das Leben durch die Dekrete der italienischen Regierung zum Stillstand gekommen. Wie die Bewohner mit der Situation umgehen.

Von Otmar Selder

Völs am Schlern Dass es derzeit jahreszeitbedingt eher weniger Bedarf im persönlichen Austausch zwischen den Partnerorten Völs am Schlern und Friedberg gibt, ist die gute Nachricht. Denn ein solcher wäre derzeit wegen der Einstufung von Italien als Corona-Sperrzone absolut unmöglich.

„Die Situation bei uns ist ganz schlimm“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Maria Nössing unserer Zeitung. Die Dekrete der italienischen Staatsregierung schränken die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung total ein. Corona in Seis und Kastelruth Der sonst vom Tourismus geprägte Ort ist wie ausgestorben. Schulen, Kitas, Geschäfte, Restaurants und Cafés sind geschlossen, öffentliche Beerdigungen, Trauungen oder Gottesdienste sind nicht mehr gestattet. Dies gilt vorläufig bis 3. April. Dabei ist in Völs (noch) kein Corona-Fall nachgewiesen, wohl aber in den nahe liegenden Orten Seis und Kastelruth. Keine Autos sieht man in Völs fahren, die Plätze sind gespenstisch menschenleer. Leute über 65 Jahre dürfen nicht auf die Straße, wer mit dem Auto fährt, muss den Grund (dringende Arbeit, Arztbesuch, Familienheimfahrt) durch eine schriftliche Erklärung den kontrollierenden Polizeibeamten präsentieren und Einkäufe in Lebensmittelgeschäften sind nur in Völs, nicht mehr in Kastelruth, Seis oder sonst wo erlaubt. Völs verschiebt die Bürgermeisterwahl Der Parteiverkehr in der Gemeindeverwaltung ist praktisch stillgelegt, Anliegen müssen telefonisch vorgebracht werden, sagte Bürgermeister Othmar Stampfer. Sein Wahlkampf für die diesjährige Bürgermeisterwahl ist daher nur mehr zweitrangig. Der Termin am 3. Mai wurden mittlerweile offiziell abgesetzt und um mindestens sechs Monate verschoben. Alle Lifte auf der Seiser Alm stehen still. Besonders hart ist dies für die Hotels, die ebenfalls alle dichtgemacht haben. Dabei sind die Schneeverhältnisse optimal und versprachen einen Skibetrieb bis nach Ostern. Auch die für Friedberger bekannten Herbergen wie der „Turm“ , „Heubad“ oder das „St. Anton“, welche nicht unmittelbar vom Ski-Fremdenverkehr abhängig sind, haben das Schild „Geschlossen“ an der Türe befestigt. Keine Gäste mehr aus Deutschland in Völs „Kein deutscher Gast ist mehr in Völs“ weiß Maria Nössing. Es kommt niemand mehr über die Grenze. Auch ihre in München lebende Tochter Birgit, die bekannte Sportmoderatorin bei Eurosport, schaffte es nicht, dem Geburtstag ihres erkrankten Vaters Hans Nössing vor wenigen Tagen beizuwohnen. 9 Bilder Ein Land im Corona-Ausnahmezustand: Eindrücke aus Italien Bild: Marco Alpozzi, dpa „Lange Wanderungen“ ist die Alternative für Helmut Kompatscher (65), der schon in den Sechzigerjahren bei den legendären Jugendaustauschen in Friedberg war. Sein Obst-Großhandelsbetrieb ist völlig runtergefahren, die Bestellungen aus dem Ausland bleiben aus, der Transit ist unterbrochen. Gute Wünsche aus Völs nach Friedberg „Es sind turbulente und ganz schwierige Zeiten“ postete Elisabeth Augustin, die Sprecherin von Landeshauptmann Arno Kompatscher, die ebenso wie ihr Chef in Völs wohnt. „Hoffentlich geht der Spuk bald vorbei, und bleibt bitte gesund da draußen.“ Lesen Sie dazu auch: Freundschaft mit Völs: Jetzt steht der Schlern auch in Friedberg



Gestrandete Urlauber: Rückholaktion für Touristen läuft an Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

