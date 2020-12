vor 16 Min.

Corona-Jahresrückblick: Vier Menschen, vier besondere Geschichten

Plus Das Jahr 2020 war nicht leicht. Vier Menschen aus Friedberg und Umgebung erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen: von Krankheit, Enttäuschungen und einer Hochzeit.

Von Sebastian Richly

2020 war ein schwieriges Jahr für alle. Das Coronavirus bestimmte unser Leben. Der eine war mehr, der andere weniger von der Pandemie betroffen. Vier Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg erzählen ihre persönliche Corona-Geschichte: vom Kampf gegen das Virus bis zur ungewöhnlichen Hochzeit.

Für Thomas Deisenhofer kam die Diagnose Mitte Oktober. Der 56-Jährige fühlte sich schlapp und hatte Schüttelfrost, ließ sich krankschreiben und machte vorsorglich einen Corona-Test. Dann die böse Überraschung: Der Test war positiv. "Ich konnte das gar nicht glauben. Ich dachte, es ist eine starke Erkältung oder etwas ähnliches."

Thomas Deisenhofer aus Wulfertshausen wurde im Oktober positiv auf das Corona-Virus getestet. Bild: Deisenhofer

Bis heute weiß der Wulferthausener nicht, bei wem er sich angesteckt hat. "Vielleicht bei einem Schüler, aber das kann ich nicht genau sagen", so der Musiklehrer, der in Augsburg arbeitet. Insgesamt zehn Tage befand sich Deisenhofer in Quarantäne. Keine leichte Zeit: "Gerade für den Kopf war das unheimlich schwer. Man macht sich viele Gedanken und hofft, keinen angesteckt zu haben."

Wie der Friedberger Thomas Deisenhofer mit dem Coronavirus umgeht

Und noch etwas machte dem 56-Jährigen zu schaffen: "Der Verlauf war seltsam. Mal ging es mir gut, eine halbe Stunde später war ich wieder total platt. Man weiß einfach nicht, ob es besser oder schlimmer wird." Ständig überprüfte er in dieser Zeit seinen Geruchs- und Geschmackssinn. Deisenhofer: "Man ist viel mit sich selbst beschäftigt, gerade psychisch war es eine große Belastung. Angst hatte ich nicht, aber ich war total verunsichert."

Nach acht Tagen hatte Deisenhofer keine Symptome mehr und konnte die Quarantäne beenden. Doch vorbei war die Erkrankung damit noch nicht. "Ich war auch danach noch sehr kurzatmig und habe mich deshalb auch nicht getraut, Sport zu machen." Erleichterung gab es erst Anfang Dezember - rund anderthalb Monate nach dem positiven Test.

"Ich habe wieder befreit atmen können. Da ist eine Last von mir abgefallen." Bleibende Schäden trägt Thomas Deisenhofer vermutlich nicht davon, aber das Virus hat dennoch viel verändert: "Man nimmt Corona ganz anders wahr. Im Frühjahr war alles soweit weg und plötzlich trifft es einen. Ich verschanze mich jetzt nicht zuhause, aber habe natürlich Respekt vor dem Virus."

23 Bilder Rückblick: Das war das Jahr 2020 in Friedberg und Umgebung

Corona-Hochzeit: Friedberger heiraten auf letzten Drücker

Trotz der Corona-Pandemie schwärmt Isabel Schineis auch ein halbes Jahr später immer noch von ihrer Hochzeit. Die Friedbergerin und Ehemann Matthias hatten Glück, denn im Juli konnten sie ihre Hochzeit so feiern, wie sie es geplant hatten. "Das war nur ein kleines Zeitfenster. Wir sind optimistisch geblieben und haben an unserem Plan festgehalten. Alle haben gesagt, wir sollen ein Jahr warten, aber das wollten wir nicht", so Isabel Schineis.

Das Ja-Wort gab sich das Paar auf dem Hörnle bei Bad Kohlgrub. Am Gipfelkreuz unter freiem Himmel erlebten rund 20 Familienmitglieder die standesamtliche Hochzeit. "Das Wetter hat mitgespielt und es war einfach traumhaft", erzählt Isabel Schineis. Nur während der Fahrt im Sessellift musste die Hochzeitsgesellschaft Masken tragen.

Wir suchen den schönsten Christbaum in Aichach-Friedberg. Unsere Leser haben uns Bilder ihrer Christbäume geschickt. Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab.

27 Bilder Voting: Wer hat den schönsten Christbaum im Wittelsbacher Land? Bild: Sebastian Richly

Dennoch gab es einige Fragezeichen im Vorfeld der Hochzeit. "Wir haben erst zwei Wochen vorher unsere Einladungskarten abschicken können. Das war dann ziemlich stressig", erinnert sich Isabel Schineis. Auch einen Caterer zu bekommen, sei in dieser Situation nicht einfach gewesen. "An diese Hochzeit werden nicht nur wir uns noch lange erinnern. Denn es war ein Lichtblick in einem schwierigen Jahr. Wir sind froh, dass wir es trotz dem ganzen Stress gemacht haben", so die 28-Jährige.

Nach der Trauung ging es mit dem Reisebus für die Hochzeitsgäste zurück nach Friedberg, wo im Garten der Eltern mit rund 50 Personen gefeiert wurde. "Wir hatten eigentlich gar keine Einschränkungen. Wir konnten den Abstand gut einhalten, es hat an nichts gefehlt", so Schineis, die als Polizeibeamtin arbeitet. Nur getanzt wurde nicht. "Aber wir sind ohnehin keine großen Tänzer. Das war nicht schlimm."

Im Corona-Jahr: Meringer Wirt hat doppeltes Pech

Gleich doppelt bitter traf es dagegen den Meringer Wirt Alessio Nerici. Der 29-Jährige baute im vergangenen Winter seine Eisdiele zu einem Bistro aus. Am 8. März fiel der Startschuss für das frisch renovierte Alessio´s. Nur fünf Tage später musste Nerici bereits aufgrund des Lockdowns wieder schließen. "Das war sehr schlimm. Wir hatten uns so darauf gefreut. Wir haben sehr viel investiert und Arbeit reingesteckt", so der Geschäftsführer.

Alessio Nerici hofft, dass er sein Alessios in Mering bald wieder öffnen kann. Bild: Andreas Baumüller

Im Sommer nach Beendigung des ersten Lockdowns lief es dann aber besser, wie Nerici erzählt: "Die Meringer haben unser neues Konzept gut angenommen. Wir haben das Angebot erweitert und bieten neben Eis auch Frühstück an. Abends kann man etwas essen und einen Cocktail genießen", so Nerici, der durch sein neues Konzept auch Gäste im Winter bewirten wollte.

Seit Anfang November ist das Alessio´s aber wieder geschlossen. Über Wasser hält sich Nerici mit einem Lieferservice, den er zusammen mit seinem Bruder betreibt. Gekocht wird im Meringer Restaurant La Masseria, das Nericis Bruder betreibt.

"Der Lieferservice läuft sehr gut und hilft uns in dieser schweren Zeit", so Alessio Nerici, der aber baldmöglichst sein Bistro wieder eröffnen möchte: "Ich habe derzeit mehr Zeit für meine einjährige Tochter. Das ist auch mal schön. Aber als Geschäftsführer vermisse ich den Kontakt zu meinen Kunden. Das kann man nicht ersetzen."

So erlebt Musiker Andreas Thon aus Friedberg das Corona-Jahr

Besonders hart traf es auch die Kulturbranche. Das weiß insbesondere Andreas Thon, Leiter der städtischen Jugendkapelle Friedberg. Frühjahrskonzert, unzählige Proben sowie eine Konzertreise nach Wien - Corona machte alles zunichte. Thon: "Das ist für die Kinder und Jugendlichen sehr bitter. Alle hatten sich so darauf gefreut. Die Konzertreise wurde jetzt auf 2021 verschoben, aber man weiß ja nicht, wie es weitergeht."

Besonders ärgert den 56-Jährigen das ständige Hin und Her: "Erst dürfen wir proben, dann unter gewissen Auflagen und dann wieder nicht. Wir haben unser Hygienekonzepte ständig weiterentwickelt. Für ein Orchester ist so eine Situation extrem schwierig." Besonders der zweite Lockdown habe die Friedberger Nachwuchsmusiker hart getroffen. Thon: "Nach dem ersten Lockdown haben sich alle riesig gefreut, wieder zu musizieren. Umso größer war die Enttäuschung im Herbst."

Die Tuba ist das angestammte Instrument von Andreas Thon. Bild: László Dobos (Archivfoto)

Zwar waren im Sommer auch Proben mit bis zu 15 Personen möglich, doch meist mussten die Nachwuchsmusiker auf den Einzelunterricht ausweichen. "Das ist auf Dauer schwierig. Meine Kollegen haben mir erzählt, dass bei vielen die Motivation gefehlt hat", so der Rehlinger, der hinzufügt: "Es geht um das gemeinsame Musizieren. Das macht viel mehr Spaß, als wenn man die ganze Zeit vor sich hin dudelt." Seit Anfang Dezember findet auch der Einzelunterricht nur noch online statt.

Besonders bitter war auch die Absage des großen Probe-Ausflugs ins Schullandheim nach Dinkelscherben. "Das ist immer ein Höhepunkt bei uns im Kalender. Da geht es nicht nur Musik, sondern auch um Gemeinschaft. Auch für 2021 mussten wir das Wochenende bereits absagen", so Thon, der seit 30 Jahren die Jugendkapelle leitet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen