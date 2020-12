vor 2 Min.

Corona: Rieds Bürgermeister Gerlacher ist negativ

Rieds Bürgermeister Erwin Gerstlacher hatte in einer Sitzung den Platz direkt neben Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann, der an Corona erkrankt ist.

Von Gönül Frey

Corona macht vor niemandem halt. Auch Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann hat es nun getroffen. Wie berichtet, hat er sich wohl bei einem Treffen im privaten Bereich angesteckt. Am Mittwoch erhielt er bei einem Schnelltest das positive Ergebnis. Der 48-Jährige hatte sich schon am Dienstagabend, nachdem er erste Symptome gespürt hatte und von einer Kontaktperson über ein Ansteckungsrisiko informiert worden war, in Selbstquarantäne begeben.

Corona: Rieds Bürgermeister hatte Kontakt mit Roland Eichmann

Bevor er von der Ansteckungsgefahr erfuhr, hatte Eichmann jedoch noch an einigen Sitzungen teilgenommen. In einer davon saß er direkt neben Rieds Bürgermeister Erwin Gerstlacher. Dieser begab sich daraufhin ebenfalls in Quarantäne und hatte am Freitag seinen Termin zum Corona-Test.

Bereits am Wochenende kam für Gerstlacher die Entwarnung: Der Test fiel negativ aus. Gerstlacher reagierte erleichtert. "Ich bin auch froh, dass ich das Ergebnis so schnell bekommen habe", sagte er.

