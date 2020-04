Corona: Wie zwei Reisejournalisten in Merching ausharren

Plus Die beiden Reisejournalisten Sonja Nertinger und Klaus Schier legen einen ungewollten Stopp in Merching ein. So nehmen sie die Herausforderung an.

Normalerweise wären Klaus Schier und Sonja Nertinger jetzt gerade in Namibia unterwegs. Dort hätten sie weiter an ihrem Filmprojekt gearbeitet und eine Reisegruppe geführt. Doch zurzeit ist nichts mehr normal. Bevor die beiden aus dem Haus gehen, ziehen sie sich den Mundschutz auf und die Handschuhe an. „Das machen wir schon seit einigen Wochen so“, schildert der Fotograf und Filmemacher. Gemeinsam mit seiner Frau Sonja ist er nun für mehrere Wochen oder gar Monate in Merching, statt wie sonst üblich auf Achse in der ganzen Welt.

„Für uns war das eine regelrechte Vollbremsung“, sagt Klaus Schier. Der Flug nach Namibia war gebucht, die Reiseroute geplant und bereits Mitte April hätte die erste geführte Tour für Reiseteilnehmer stattfinden sollen. Ihre Erfahrungen mit Reisegruppen auf Fotosafari zu gehen, sammelten sie bereits in Island. „Allen Reiseteilnehmern, die im April mit uns in Namibia unterwegs gewesen wären, habe ich ihre vollen Reisekosten zurückerstattet“, erklärt Schier.

Aus Sorge um die Mutter nach Deutschland zurück gereist

Noch bis Mitte Februar war das Paar in ihrem Haus mitten in den Wäldern von Schweden. „Dort hätten wir die Corona-Krise fast unbemerkt und ohne große Einschränkungen überstanden“, sagt Klaus Schier. Denn in der Einsamkeit Schwedens begegne man nur selten anderen Menschen. „Internetanschluss hat man in der Wildnis dort besser als bei uns in Deutschland“, berichtet Schier. Aber er kümmert sich noch um seine Mutter, die in Wulfertshausen lebt. „Da kann ich nicht einfach in Schweden bleiben und sagen, was hier in Deutschland passiert, geht mich nichts an.“

Bis Mitte Februar waren Schier und Nertinger noch weit weg vom Virus in Nordschweden. Hier mit dem Schneemobil auf dem Weg zum Haus. Bild: Klaus Schier

Er hatte bereits frühzeitig erkannt, dass sich die Corona-Pandemie auch in Europa breitmachen wird. „Schon Ende des Jahres war mir bewusst, dieses Virus macht nicht an der Chinesischen Mauer halt.“ Deshalb hat er sich und seine Angehörigen bereits im Januar mit Mundschutz und ausreichend Plastikhandschuhen eingedeckt.

Weltenbummler sind an ein Leben auf beschränktem Raum gewöhnt

Wer glaubt, dass Sonja Nertinger und Klaus Schier in diesen Zeiten ungeduldig in ihrer Wohnung sitzen und kaum die Füße stillhalten können, irrt sich gewaltig. „Die angeordneten Ausgangsbeschränkungen machen mir mental gar nichts aus“, sagt Schier. Das sei eine Einstellungssache. „Ich weiß, es geht um unser aller Gesundheit und das ist doch das Wichtigste“, so der Filmemacher.

Was es bedeutet, auf engstem Raum miteinander klarzukommen und nicht über jedes Lebensmittel zu jeder Zeit verfügen zu können, kennen die beiden von ihren Reisen, die sie in den letzten 25 Jahren unternommen haben. „Im Zelt in Afrika sind es schon mal nur drei Quadratmeter und im Auto maximal neun, da lernt man, sich zu arrangieren“, sagt Schier. Auch die Jammerei über leere Supermarktregale sei ihnen beiden völlig fremd. „Wenn ich nur daran denke, wie in Teilen Afrikas die Lebensmittelmärkte bestückt sind, da ist heutzutage mancher durch Hamsterkäufe angeblich leer geräumte Supermarkt in Deutschland noch luxuriös ausgestattet.“ Solange sich die Kunden Gedanken darüber machen könnten, ob sie Nuss- oder Vollmilchschokolade essen sollen, sehe er kein großes Versorgungsproblem.

Die Reisen in viele Länder der Welt haben den beiden Reisejournalisten beigebracht, dass es nicht überall ein vielfältiges Angebot gibt: In Malawi muss man außerhalb von Großstädten nehmen was es gibt und nicht was man möchte. Bild: Klaus Schier

Natürlich habe er Verständnis für die Ängste und Sorgen der Menschen. „Nur muss man schon auch sehen, dass diese Ausgangsbeschränkungen erst knapp vierzehn Tage andauern“, gibt Schier zu bedenken. Ihm seien geduldiges Warten auf unbestimmte Zeit bestens bekannt. „Da sitzt du irgendwo im Nirgendwo und wartest darauf, dass dein Ersatzteil endlich ankommt“, schildert er. In Deutschland sei die Reparatur innerhalb weniger Tage über die Bühne gelaufen, in Afrika könne das schon mal bis zu einem Monat dauern.

Auf ihren Reisen haben die Weltenbummler Geduld gelernt

„Oder wenn ich daran denke, wie ich oft stundenlang in meinem Auto mit der Kamera warte, bis ich endlich die Szene im Kasten habe, da ist jede Menge Geduld gefragt“, sagt Schier. Und so haben seine Partnerin Sonja und er gelernt, mit widrigen Umständen umzugehen.

„Natürlich schmerzt es auch uns, dass unsere Vorträge und Reisen flachfallen“, sagt er, „doch über die schlechte Situation zu jammern, bringt mich nicht voran.“ Stattdessen plant er bereits Reisen für nächstes Jahr. Legt Routen fest und kümmert sich um mögliche Veranstaltungssäle, die er buchen möchte.

Auch sind die beiden Reisejournalisten bereits an einem neuen Filmprojekt zugange. „Ich möchte unsere 25 Jahre, die wir auf Weltreise sind, in einem Film zusammenfassen“, verrät Schier. Allein diese Aufgabe beschäftige ihn für mehrere Monate.

Und trotz aller finanziellen Einbußen und der fehlenden Möglichkeit zu reisen, lassen sich die beiden nicht die Laune verderben. „Ich bin mir sicher, dass wir schon bald wieder auf Achse sein werden und dann genießen wir das umso mehr“, ist Klaus Schier hoffnungsvoll.

