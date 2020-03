14:30 Uhr

Coronavirus: „Forum live“ in Mering fällt aus

Das „Forum live“ der Friedberger Allgemeinen wird aufgrund der aktuellen Entwicklung abgesagt. Robert Koch-Institut empfiehlt Einschränkung sozialer Kontakte.

Ein historischer Wechsel steht in der Marktgemeinde Mering an. Nach 24 Jahren unter Bürgermeister Hans-Dieter Kandler ( SPD) tritt dieser nicht mehr an. Für seine Nachfolge bewerben sich gleich fünf Kandidaten.

Eigentlich wollte die Friedberger Allgemeine beim „Forum live“ in Mering den Zuschauern eine Möglichkeit geben, sich von den Kandidaten ein Bild zu machen. Doch aufgrund einer neuen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts und der dynamischen Entwicklung der Corona-Ausbreitung auch in unserer Region haben wir beschlossen, unserer Sorgfaltspflicht nachzukommen und die Podiumsdiskussion heute Abend in der Mehrzweckhalle abzusagen. Eigentlich sollte die Veranstaltung um 19 Uhr beginnen. Nun fällt sie aber ersatzlos aus. Folglich wird es auch keinen Livestream geben. Unsere Zeitung hat sich auch zu diesem Schritt entschieden, weil es eine neue Empfehlung des Robert-Koch-Instituts gibt, soziale Kontakte einzuschränken.

Blitzinterviews im Internet mit den Kandidaten

Wer sich dennoch von den Kandidaten Gloria Lipert von der AfD, Petra von Thienen von den Grünen, Florian Mayer von der CSU, Stefan Hummel von der SPD und Mathias Stößlein von der UWG ein Bild machen möchte, findet hier ein Blitzinterview mit jedem Kandidaten.

Lesen Sie dazu auch: Kommunalwahl: Mering steht vor großen Herausforderungen

Zudem gibt es siegen Fragen an alle Kandidaten:

Themen folgen