15.05.2019

DJK weiter mit bewährtem Team auf Erfolgskurs

Heinz Schrall bleibt bei der DJK Friedberg an der Spitze.

Der Verein bestätigt seine Vorstandschaft und es gibt ein großes Lob. Sportwart hebt Erfolge hervor.

Einstimmig wiedergewählt wurde der Vorstand der DJK Friedberg bei der Jahreshauptversammlung in Losingers Hofschänke in Wulfertshausen. Der langjährige Vorsitzende Heinz Schrall bleibt an der Spitze, Zweite Vorsitzende, Geschäftsführerin und Pressewartin ist weiterhin Karin Wiegmann, Manfred Römmelt leitet die Finanzen, Sonja Kanjo bleibt Frauenwartin, Stefan Gorol übernimmt weiterhin das Amt des Sportwarts, Annette Millekat und ab sofort auch Nadine Sieger kümmern sich um die Belange der Jugend und Konstantin Bauer ist Medien- und Ehrungsbeauftragter.

Im Herbst ist wieder ein Vereinsausflug geplant

Kassenwart Manfred Römmelt legte seinen Kassenbericht vor, die beiden Revisoren Teresa Gorol und Dagmar Kristen hatten nichts zu beanstanden. In seinem Jahresrückblick betonte Heinz Schrall den positiven Kassenstand. Im vergangenen Jahr wurde als größte Investition ein vollelektronisches Weitenmessgerät für die Wurfdisziplinen bei Leichtathletikveranstaltungen angeschafft. Für Herbst ist wieder ein Vereinsausflug geplant, in diesem Jahr geht es nach Oberstdorf mit Besichtigung der Heini-Klopfer-Skiflugschanze.

Sportwart Stefan Gorol lobte den Leichtathletik-Nachwuchs für die vielen Erfolge im vergangenen Jahr auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Am 25. und 26. Mai richtet die DJK Friedberg die schwäbischen Meisterschaften der Aktiven und der U20, U18, U16 und U14 aus. Jugendwartin Annette Millekat hob in ihrem Bericht den großen Zuwachs in der Kindergruppe und den tollen DJK-Aktionstag „Kinder stark machen“ hervor, der aufgrund des Erfolgs nun auch im diesjährigen Ferienprogramm der Stadt Friedberg angeboten wird.

Barocktanzgruppe freut sich über mehr Mitglieder

Pia Wernthaler von der Barocktanzgruppe blickte auf einen erfreulichen Mitgliederzuwachs zurück, die Gruppe hat zudem in diesem Jahr gleich mehrere Auftritte in Friedberg. Bildungsreferentin Kerstin Mayer sprach die Grußworte vom DJK Diözesanverband Augsburg und lobte außerordentlich die Jugend- und Integrationsarbeit der DJK Friedberg. (FA)

