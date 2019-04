Das Auf und Ab der Friedberger Marktsonntage

Offenbar kannte der Mann, der am Wochenende am Reiterhof Holzburg in Ried zwei Trensen mitgehen ließ, das Gelände. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Friedberg

Junger Mann fährt in Friedberg unter Drogen

Ein Mann verhielt sich am Wochenende an einer Ampel in Friedberg so seltsam, dass die Polizei ihn kontrollierte. Es stellte sich heraus: Er stand unter Drogen.