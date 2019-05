15:08 Uhr

Das Friedberger Schloss ist preisgekrönt

Bayerns Kunstminister Sibler verleiht der Stadt Friedberg die Denkmalschutzmedaille. Warum die Sanierung des Wittelsbacher Schlosses Vorbildcharakter hat.

25 Persönlichkeiten und Institutionen erhielten von Kunstminister Bernd Sibler die Denkmalschutzmedaille 2019. Generalkonservator Prof. Mathias Pfeil lobte beim Festakt: „Altes zu bewahren und es mit unseren heutigen Vorstellungen in Einklang zu bringen, ist nicht immer leicht – wie gut dies aber gelingen kann, zeigen die Träger der Denkmalschutzmedaille.“ Ihr sensibler Umgang mit der historischen Substanz habe Vorbildcharakter. Das gilt auch für das Wittelsbacher Schloss in Friedberg, für dessen Sanierung die Stadt ausgezeichnet wurde.

In der Broschüre des Landesamtes für Denkmalpflege heißt es dazu: 2006 kaufte die Stadt Friedberg vom Freistaat das dringend sanierungsbedürftige Wittelsbacher Schloss: Sie wollte es den Bürgern weiterhin als Museum und künftig, im Rahmen von Veranstaltungen, auch als „Bürgerschloss“ zugänglich machen. Zunächst musste es jedoch von Grund auf instand gesetzt werden, für die Umsetzung war der Baureferent Carlo Haupt zuständig.

Kauf und Sanierung des Schlosses waren in Friedberg umstritten

Im ersten Schritt fand eine umfangreiche Voruntersuchung statt. Dabei wurden sowohl die Bauphasen des Schlosses als auch Baumängel erfasst. Anschließend wurde die Ringmauer instand gesetzt – begleitet von archäologischen Untersuchungen. 2015 begannen schließlich die umfassenden Instandsetzungsmaßnahmen am Schloss: von der Dacheindeckung über die Instandsetzung des gesamten Dachtragwerks bis hin zur Fassadengestaltung. Seit Oktober 2018 wird das Schloss für Veranstaltungen genutzt. Das Museum zu Archäologie, Schloss und Stadtgeschichte sowie Uhren hat soeben eröffnet.

Die Stadt Friedberg erhält für die Sanierung des Wittelsbacher Schlosses die Denkmalschutzmedaille (von links): Kunstminister Bernd Sibler, Baureferent Carlo Haupt, Landrat Klaus Metzger und Generalkonservator Mathias Pfeil. Bild: Robert Haas

Der Erwerb des Baudenkmals durch die Stadt und die Instandsetzungen seien in der Bevölkerung nicht unumstritten, so das Landesamt für Denkmalpflege. Baureferent Haupt habe das Projekt von Anfang an begleitet und sich dabei auch gegen politische Widerstände durchsetzen müssen. Er war als Bauherrenvertreter an allen maßgeblichen Entscheidungen beteiligt und gab den Belangen der Denkmalpflege dabei stets großes Gewicht.

Bürgermeister Eichmann und Baureferent Haupt stellvertretend geehrt

Stellvertretend für die Stadt Friedberg erhalten der Bürgermeister Roland Eichmann und Carlo Haupt für ihre Verdienste um die Denkmalpflege die Denkmalschutzmedaille. (FA)

