Das Haus Gabriel in Kissing hat eine neue Leiterin

Plus Ulrike Werlitz übernimmt den Posten im Kissinger Seniorendomizil. Mit 40 Jahren Erfahrung in der Pflege fühlt sie sich dafür gut gerüstet.

Einen Wechsel auf Leitungsebene gab es im Kissinger Seniorendomizil Haus Gabriel. Nach sechs Jahren hat Yvonne Friedrichs das Haus verlassen, um in Wohnortnähe die Leitung einer anderen Einrichtung zu übernehmen.

Neue Leiterin in Kissing ist Ulrike Werlitz, die zuletzt Chefin im Seniorenzentrum Abraham in Inningen, einem Unternehmen der Vitalis-Gruppe, war. „Ich übernehme hier in Kissing ein gut bestelltes Haus mit einem Team, das offen und freundlich auf mich zugeht“, freut sie sich. Seit ihrem Start Anfang Februar geht Ulrike Werlitz täglich ihre Runden durch die drei Wohnbereiche, um die Bewohner und alle Mitarbeiter kennenzulernen. „Ich spüre hier eine gute Stimmung und Teambildung auf allen Stockwerken“, sagt sie. „Das Haus ist stabil und gut geführt“, lobt sie die Arbeit ihrer Vorgängerin.

Haus Gabriel in Kissing hat knapp hundert Mitarbeiter

Mit knapp hundert Mitarbeitern und etwas über hundert Bewohnern sind die Dimensionen geringfügig kleiner als in ihrer vorherigen Einrichtung. Doch dies ändere nichts an der Arbeitsweise, sagt sie. „Die Bewohner sollen sich wohlfühlen, die Angehörigen zufrieden sein und man muss allen Mitarbeitern gerecht werden. Und letztendlich ist es auch wichtig, dass die Zahlen stimmen wie in jedem anderen Unternehmen auch“, so beschreibt Ulrike Werlitz den Spagat ihrer Aufgabe.

Dass sie dieser Herausforderung gewachsen ist, konnte die in Bobingen wohnhafte Einrichtungsleitern schon in einigen Häusern und bei unterschiedlichen Aufgaben beweisen. Seit ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester vor 40 Jahren ist sie dem Pflegebereich treu geblieben. „In meiner jetzigen Tätigkeit fühle ich mich wohl und will nichts anderes machen“, sagt sie im Brustton der Überzeugung. Im Haus Abraham, das sie zuletzt acht Jahre lang leitete, war Ulrike Werlitz bereits vor über 20 Jahren tätig. Zunächst als Dauernachtwache während der Erziehungszeit ihrer fünf Kinder, dann in der Kurzzeitpflege, später als Wohnbereichsleitung und dann stellvertretende Pflegedienstleitung.

Das Haus Gabriel in Kissing gehört zu den voll belegten Pflegeinrichtungen im Landkreis. Bild: Anton Schlickenrieder (Archivfoto)

Sie bildete sich stetig weiter, wurde Pflegedienstleiterin im Haus Elias in Bobingen, als es 2001 eröffnet wurde, und später unter dem gleichen Träger im Haus Vincenz in Diedorf. Vier Jahre lang war die Bobingerin für das zentrale Qualitätsmanagement der Kursana Gruppe in ganz Bayern unterwegs.

Als 2012 die Einrichtungsleitung im Seniorenzentrum Abraham neu zu besetzen war, kehrte Ulrike Werlitz an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Für eine neue Herausforderung kam sie nun nach langen Jahren der Berufserfahrung erstmals über den Lech und aus der Stadt in den Landkreis Aichach-Friedberg. Hier will sie sich langfristig mit allen relevanten Stellen vernetzen.

Werlitz freut sich über vertrauensvolle Zusammenarbeit

Werlitz freut sich über die von Anfang an vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Pflegedienstleiter Klaus Prim sowie mit Pflegedienstleiterin des ambulanten Pflegebereichs. Für ihre Mitarbeiter will sie stets eine offene Tür haben. „Selbst von der Basis zu kommen, ist dabei ein großer Vorteil“, ist Werlitz überzeugt.

Schon bald will sie Einstellungsgespräche mit neuen Mitarbeitern führen. „Wir haben natürlich wie jedes Haus einen enormen Bedarf an Fachkräften und Helfern“, sagt sie und wünscht vor allem, die fünf Auszubildenden, die im kommenden Sommer ihren Abschluss machen, übernehmen zu können. Die Verbundenheit zum Haus Gabriel soll auch für die Angehörigen spürbar sein.

Nach ihrer Einarbeitungszeit im Haus Gabriel plant Werlitz etwa im April oder Mai einen Informationsabend, an dem Fragen und Probleme aufgegriffen werden und sie auch offen für Vorschläge von Seiten der vielen Angehörigen ist. Die erste Gelegenheit, die neue Einrichtungsleiterin kennenzulernen, haben die Angehörigen bereits beim ersten Informationsabend am Donnerstag, 27. Februar. Er beginnt um 19 Uhr in der Cafeteria des Hauses Gabriel in der Bahnhofstraße 40d in Kissing.