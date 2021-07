Dasing

vor 3 Min.

20 Jahre regionale Vermarktung im Dasinger Bauernmarkt

Peter Meitinger übergibt den Dasinger Bauernmarkt bald an die zweite Generation. Am Wochenende wurde zur großen Jubiläumsfeier eingeladen.

Plus Seit der Eröffnung im Juli 2001 hat sich der Bauernmarkt zum Ausflugsziel für die Region entwickelt. Warum Gründungsmitglied Peter Meitinger auch bei Widrigkeiten nie aufgegeben hat.

Von Sabine Roth

Die Produkte in der Ladentheke sind nicht nur vielseitig, sondern auch gesund. Da bekamen die Besucher gleich Lust, sich etwas mitzunehmen. Bei der großen Zwanzigjahrfeier am Wochenende war einiges los im Dasinger Bauernmarkt, der Parkplatz gut gefüllt. Die meisten gönnten sich eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen oder holten sich etwas an der Theke. Die Zeit des Lockdowns haben die Betreiber sichtbar genutzt, um den Bauernmarkt herauszuputzen. Neu ist der Spielplatz im Außenbereich mit Spielhaus, Rutsche, Klettergerüsten und vielem mehr. Der Biergarten direkt daneben lud ein, es sich gemütlich zu machen.

