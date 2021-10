Agrar-Blog aus Dasing: Von Gartentipps bis zum Online-Kochkurs

Plus Land- und Forstwirtin Michaela Kopp aus Dasing-Oberzell schreibt über das, was sie selbst bewegt und fasziniert. Dabei gibt sie wertvolle Tipps.

Michaela Kopp wohnt auf einem Bauernhof, der idyllisch im Dasinger Ortsteil Oberzell liegt. Neben einer kleineren Bullenmast gehört die Bewirtschaftung der Äcker und des eigenen Waldes zu den wichtigsten Standbeinen des Familienbetriebs. Obwohl sie mit Beruf und Familie voll ausgelastet ist, suchte sie etwas, bei dem sie ihr Wissen als studierte Agrarwissenschaftlerin einbringen kann. Und so entstand die Idee zu einem eigenen Internet-Blog.