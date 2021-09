Dasing

Dasing ist wegen seiner Lage und Infrastruktur ein begehrter Wohnort

Das Baugebiet "Am Römerring" in Dasing gehört zu den letzten in der Gemeinde beschlossenen Gebieten.

Plus Dasing, direkt an der A8 gelegen, ist durch seine gute Anbindung nicht nur per Auto ein beliebter Wohnort. Zwei Bürgermeister erzählen, warum das so ist.

Von Marlene Volkmann

Es rumpelt, überall steht und liegt Baumaterial, ein Kastenwagen parkt am Straßenrand, über allem schweben Baukräne. Die Grundstücke sind teilweise noch mit Bauzäunen gesichert. Am Römerring in Dasing wird gebaut. Viele Häuser sind zumindest äußerlich fast fertig, andere sind noch im Rohbau. Die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern ist groß; der Ort ist wegen seiner guten Verkehrsanbindung und Infrastruktur begehrt. Doch es ist nicht einfach, Bauland auszuweisen.

