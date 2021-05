Georg Schmid aus Dasing feiert seinen 100. Geburtstag

100 Jahre alt wird Georg Schmid - geboren und aufgewachsen ist er in Dasing. Bürgermeister und Pfarrer gratulieren.

Zu einem seltenen und daher sehr besonderen Jubiläum durften in Dasing Pfarrer Justin und Bürgermeister Andreas Wiesner gratulieren. Auf ein ganzes Jahrhundert kann der rüstige, in Dasing geborene und aufgewachsene Jubilar Georg Schmid zurückblicken.

Früh verlor er als Kind seinen Vater, den „Bruckschuster von Dasing“ und musste, gemeinsam mit seinen drei Geschwistern, bei der Mutter in der elterlichen Landwirtschaft anpacken. Nachdem er in jungen Jahren zum Gebirgsjäger ausgebildet und später beim Russlandfeldzug eingesetzt wurde, begann für ihn nach dem Krieg, bei dem er viele seiner Kameraden verlor, ein angenehmeres Leben. Über 40 Jahre war Schmid, mittlerweile Bauingenieur, bis zu seiner Rente bei der Stadt Augsburg als Bauleiter tätig. Oft nahm er die Strecke zur Arbeit mit dem Fahrrad in Angriff.

Dasinger feiert 100. Geburtstag

Auch danach, im Ruhestand, ließ ihn seine berufliche Vergangenheit nicht los. So zeichnete er für seine vier Kinder die Hausbaupläne und half beim Bau tatkräftig mit.

Heute genießt Georg Schmid die täglichen Spaziergänge in seinem Dasing und führt, gemeinsam mit seiner Frau Aloisia, immer noch ein selbstständiges und aktives Leben im eigenen Haus in Dasing. (AZ)

