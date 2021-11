Karl-May-Festspiele: Kehrt Winnetou noch einmal nach Dasing zurück?

Plus Die Dasinger Western-City lässt die Karl-May-Festspiele 2022 ausfallen. Was hinter der Absage der beliebten Veranstaltungsreihe steckt.

Weder der Tod des Gründers Fred Rai noch die verheerenden Brände oder Corona - nichts konnte die Süddeutschen Karl-May-Festspiele ausbremsen. Jetzt hat sich die Dasinger Western-City jedoch dazu entschieden, 2022 die Spiele ausfallen zu lassen. "Kein generelles Ende, aber eine Pause", betont Geschäftsleiter Volker Waschk.