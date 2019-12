vor 27 Min.

Dasing: So haben Autobahn und Zugverkehr die Gemeinde geprägt

In den 1840er Jahren beschränkte sich Dasing auf das westliche Ufer der Paar. Das Gewässer bildet nach wie vor eine natürliche Barriere. Durch den Anschluss an die Autobahn ist Dasings Norden interessant für Gewerbe und Industrie geworden.

Plus Dasing profitiert von einer Zuglinie und der direkten Anbindung an die Autobahn. Das hat Folgen für die Entwicklung des Ortes, die sich heute deutlich zeigen.

Von Christian Gall

Große Straßen sind oft Fluch und Segen in einem. Eine gute Anbindung ist nicht nur für Pendler attraktiv, sondern zieht auch Gewerbe an. Doch Lärm und Schmutz kratzen beständig an der Lebensqualität. Die Bürger von Dasing kennen diese Ambivalenz – direkt an der A8 gelegen, gehört das Rauschen des Verkehrs in Teilen des Orts zum alltäglichen Hintergrundgeräusch. Doch es ist kaum von der Hand zu weisen, dass die Autobahn der Gemeinde beim Wachsen geholfen hat.

Noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts beschränkte sich Dasing auf ein überschaubares Besiedlungsgebiet westlich der Paar. Doch bereits damals verfügte die Gemeinde über einen Anschluss zur Bahnlinie. Von diesem Ortskern aus ist die Kommune gewachsen, erklärt der Kreisheimatpfleger Hubert Raab. „Die Gemeinde hat sich im Lauf der Zeit ringförmig weiterentwickelt.“ Gewerbe im Norden von Dasing kam erst zur Jahrtausendwende Erst viel später, Ende der 1930er Jahre, entstand die Autobahn entlang von Dasing. Wie Raab schildert, dauerte es lange, bis in der Nähe dazu Gebäude entstanden – so stammen die meisten gewerblichen Gebäude, die heute im Norden der Gemeinde stehen, aus der Zeit um das Jahr 2000. Etwas früher war die Firma Kunzmann dort vertreten, die 1996 die Albertus-Quelle erschloss. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Doch ungehindert können sich Gewerbe und Industrie im Dasinger Norden nicht ausbreiten. „Auf der östlichen Seite der Eisenbahnlinien liegen die Paarauen. Das ist Feuchtland, das nicht zu bebauen ist“, sagt Raab. Zwischen der Aichacher und Taitinger Straße verlauft die Paar, deren Verlauf bei Dasing nur geringfügig begradigt wurde. Ein natürliches Hindernis, das Bauherren im Weg steht. Weniger Probleme hat da Wessiszell. Während der Altort bis heute in weiten Teilen seine Form behalten hat, entstanden im Westen davon zahlreiche neue Häuser. Dasing entwickelte sich weg von der Landwirtschaft Stark gewandelt hat sich die Zusammensetzung der Gebäude in Dasing. Während der Ort früher fast ausschließlich von der Landwirtschaft bestimmt wurde, wandelten sich Teile hin zu Gewerbe und Industrie. Laut Kreisheimatpfleger Raab trifft das auf viele Kommunen zu, die an der Autobahn liegen: „Einen extremen Wandel hat etwa Adelzhausen hinter sich. Viele Menschen pendeln von dort nach München, dadurch hat sich die Zusammensetzung des Ortes geändert.“ Die Bevölkerung von Dasing hat sich nicht so extrem vergrößert, wie man es in anderen Gemeinden beobachten kann. Während sich etwa in Kissing die Einwohnerzahl in gut 170 Jahren mehr als verzwölffacht hat, wuchs sie in Dasing „nur“ um das Dreifache. In der Serie In die Karten geschaut werfen wir einen Blick in historische Landkarten und Kataster-Auszüge aus dem Zeitraum zwischen 1817 und 1841, die zeigen, wie sehr sich unsere Region verändert hat. Lesen Sie auch die weiteren Folgen unserer Serie:

