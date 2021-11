Um die Karl-May-Festpiele wäre es schade

Plus Verwunderlich, aber verständlich, dass es im kommenden Jahr keine Festspiele gibt. Dennoch bleibt die Frage, wie es mit den Festspielen weitergeht.

Keine Süddeutschen Karl-May-Festspiele 2022 - das ist traurig, sind doch die Inszenierungen immer ein Highlight für warme Sommerwochenenden. Aber es bleibt die Hoffnung, dass im übernächsten Jahr erneut Winnetou durch Dasing reiten kann.