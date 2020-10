vor 44 Min.

Dasing: Unfall eines 19-Jährigen verursacht Rückstau und weiteren Unfall

Nahe der B300 bei Dasing verursacht der Unfall eines 19-Jährigen einen Stau. Eine Frau bemerkt das und will wenden, übersieht dabei aber den Gegenverkehr.

Zwei Unfälle meldet die Polizei von der B300 bei Dasing. Am Dienstag um kurz vor 15 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Peugeot Richtung Friedberg unterwegs und kam in der Ausfahrtsspange am Kreisverkehr Dasing zur A8 in den Grünstreifen ab.

Unfall an der A8 bei Dasing: 19-Jähriger muss ins Krankenhaus

Der Peugeot kam kurz nach dem Kreisverkehr zunächst ins Schleudern, touchierte die Leitplanke, rutschte anschließend über die Gegenfahrbahn in die dortige Leitplanke und kam dort zum Stillstand. Der 19-jährige wurde leicht verletzt ins Aichacher Krankenhaus gebracht, sein Pkw wurde abgeschleppt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 4500 Euro.

Zur Verkehrsunfallaufnahme und Reinigung der Straße musste die B300 bei Dasing kurzzeitig gesperrt werden, weshalb es zu Rückstauungen in diesem Bereich kam. Gegen 15.20 Uhr befuhr eine 41-jährige mit ihrem Mitsubishi die B300 von Friedberg kommend in Richtung Dasing und bemerkte den Rückstau.

Unfall an der A8 bei Dasing: 27-jähriger Fahrer in Leitplanke gedrückt

Deshalb versuchte sie zu wenden, übersah nach Angaben der Polizei jedoch einen im Gegenverkehr fahrenden 27-jährigen mit seinem Pkw. Bei dem Zusammenstoß der beiden wurde der Pkw des 27-Jährigen in die Leitplanke gedrückt, verletzt wurde dabei jedoch niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6500 Euro. (pos)

