vor 44 Min.

Dasinger Kinderhaus pflegt das „Füreinander“

Der Name soll zugleich Programm sein

Entsprechend dem diesjährigen Jahresmotto feierten Kinder, Eltern, Großeltern und das Kinderhausteam in Dasing ein „märchenhaftes“ Fest. Nach der Begrüßung der Gäste erläuterte die Leitung Heidi Lindermeir, unterstützt durch ihr Team, die Bedeutung des neuen Kinderhausnamens „Füreinander“.

Das Kinderhausteam wurde bei der Namensfindung vom bereits vorhandenen Leitbild des Begegnungszentrums inspiriert. Die Hände auf dem Kunstwerk stehen sinnbildlich für ein Mit- und Füreinander. „Ich helfe dir, du hilfst mir“ sei unter anderem ein wichtiger Wert für das Kinderhausteam. Dieser soll den Kindern „Hand in Hand“ und „Schritt für Schritt“ vermittelt werden – so, dass jedes Kind alters- und entwicklungsgerecht mitkommen kann. Entsprechend diesem Leitsatz erwartete die Krippenkinder sowie die Regel- und Integrativkinder des Kindergartens mit ihren Familien ein bunt gemischtes Programm. So konnten sich Groß und Klein beim Säen, Fädeln, Schminken, Drachen basteln, Raten, Filmanschauen und Märchenlauschen erfreuen. Dazu gab es Grillwürstl und ein Salatbuffet, für die der Elternbeirat und viele fleißige Helfer gesorgt hatten. (FA)

