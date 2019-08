vor 28 Min.

Dem Freibad in Mering hat es die Saison verregnet

Kühne Sprünge erlauben in der Anlage die beiden Sprungbretter; außerdem gibt es ein Beachvolleyballfeld und Tischtennisplatten, ein Kinderplanschbecken und einen Kiosk.

Wegen des wechselhaften Wetters bleiben die Besucherzahlen in Mering hinter den Vorjahren zurück.

Von Peter Stöbich

Einen gemütlichen Ferientag im Meringer Freibad stellt man sich anders vor. Denn das Thermometer zeigt nur 17 Grad und im 7800 Quadratmeter großen Gelände sind an diesem Nachmittag lediglich sechs Besucher zu sehen. „Hundertmal so viele Gäste hatten wir am 9. August“, berichtet Walter Senftleben, „da war es auch zehn Grad wärmer.“

Er sorgt schon seit eineinhalb Jahrzehnten für Sauberkeit und Sicherheit im Bad und hat auch heute alles im Blick. „Zwar kommen unsere Frühschwimmer regelmäßig, aber die Kinder fehlen diesen Sommer“, sagt er, „vielleicht sind die meisten in Auslandsurlaub gefahren.“ Falls es bis Mitte September nicht noch richtig heiße Tage gibt, wird die Sommerbilanz 2019 bescheiden ausfallen: „Im Juli hatten wir mit 10.000 Badegästen ein Drittel weniger als im Vorjahr.“ In den ersten drei Augustwochen kamen insgesamt rund 2200 Besucher, an fünf Schlechtwettertagen blieb das Bad diesen Monat ganz geschlossen. „Außerdem mussten wir einen Tag zusperren, weil wegen eines Blitzschlags die Cloranlage ausgefallen war.“ Wenn die Leute ausbleiben, können sich Senftleben und sein Kollege Erwin Süßmeir um Reparaturarbeiten oder das Rasenmähen kümmern. Seit die Verwendung von Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln nicht mehr erlaubt ist, hat sich die Zahl der Bienenstiche vervielfacht: „Rund 130 mussten wir heuer schon behandeln!“

Die Bademeister in Mering sind auch Seelentröster

Dann setzen die Bademeister ein kleines Gerät mit dem Namen „Bite away“ ein; das ist ein elektronischer Stichheiler, der ohne Chemie nur mit konzentrierter Wärme wirkt und deshalb auch für Schwangere oder Allergiker geeignet ist. Falls Kinder mal ein Pflaster und Zuspruch brauchen, sind die beiden Bademeister auch Seelentröster.

Sie sind in diesem Beruf Seiteneinsteiger und waren früher als Automechaniker beziehungsweise Busfahrer tätig; organisatorisch gehören sie zum Bauhof der Marktgemeinde und sind während der kalten Jahreszeit unter anderem im Winterdienst im Einsatz.

Das Klischee ihres Berufs – bequem in der Sonne sitzen und ab und zu mal eine Runde schwimmen – hat mit der Realität nichts zu tun. Denn neben der Aufsicht gibt es noch allerhand zu erledigen: „Wir müssen regelmäßig die Wasserqualität prüfen, Fortbildungen besuchen und reparieren das meiste im Bad selbst“, sagt Senftleben.

Das Meringer Freibad ist neben Aichach und Dasing eines von nur noch dreien im Landkreis. Dass es auch ohne Riesenrutsche und sonstigen Schnick-Schnack alle Altersgruppen anspricht, zeigt das Beispiel von Robert Höll und seiner Cappuccino-Gruppe, wie sich die Meringer Senioren nennen. Sie treffen sich bei gutem Wetter fast jeden Tag an der Zettlerstraße zum Stammtisch. Der steht im kleinen Biergarten vor dem Kiosk am Eingang und dient als Informations- und Kommunikationszentrale. Höll hat im Freibad das Schwimmen gelernt.

Freibad: Früher kostete der Eintritt einmal 20 Pfennig

„Bei der Eröffnung 1957 war ich zehn und bin zwei Jahre später zur Wasserwacht gegangen“, erzählt der 72-Jährige. Er kann sich noch erinnern, dass der Eintritt früher einmal 20 Pfennig und die Saisonkarte vier Mark gekostet hat. „Damals ist man noch nicht jedes Jahr auf Urlaub ins Ausland gefahren und hat die meiste Zeit der Sommerferien mit seinen Spezln im Bad verbracht.“

Das Meringer Bad ist von Montag bis Freitag von 10.45 bis 19.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Auch dieses Jahr sind die Eintrittspreise unverändert günstig: Erwachsene bezahlen zwei Euro, Kinder und Jugendliche von sieben bis 16 Jahren die Hälfte. Saisonkarten gibt es zu 25 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zahlen dafür 15 Euro.

