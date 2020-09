vor 18 Min.

Demonstranten wollen in Friedberg ein Zeichen für den Radverkehr setzen

Plus Auf dem Friedberger Marienplatz versammeln sich über 70 Demonstranten, um sich für mehr politisches Bewusstsein für Fahrräder einzusetzen. Welche Veränderungen die Grünen fordern.

Von Michael Postl

Immer wieder klingen die Fahrradglocken schrill durch die Friedberger Straßen. Verursacht durch Radler, die sich in einem langen Tross durch Friedberg schlängeln. An die 70 Demonstranten waren dem Aufruf der Grünen aus dem Landkreis gefolgt und versammelten sich um 13 Uhr auf dem Friedberger Marienplatz, um ihren Unmut kundzutun.

Den Zweck der Veranstaltung konkretisierte Marion Brülls (Grüne): „Wir fordern ein Umdenken in der Politik, um in Zukunft das Radeln zu fördern“, sagte die Friedberger Stadträtin. Insbesondere wichtig sei es dabei, die Errichtung von Radwegen nicht mehr dem Bau und der Sanierung der Straßen hintenan zu stellen.

Demonstranten fahren mehrere Stationen in Friedberg ab

Um die Missstände in und um Friedberg aufzuzeigen, fuhren die Demonstrierenden auf ihrem etwa acht Kilometer langen Weg durch Friedberg mehrere Stationen ab, die laut Brülls sinnbildlich für den „desolaten Zustand“ der Radwege stehen. Zunächst ging es für den Tross vom Marienplatz durch die Innenstadt. Dort seien derart viele Autos unterwegs, dass es manchmal gar nicht möglich sei, mit dem Fahrrad auch nur zum Einkaufen zu fahren, kritisierte Claudia Eser-Schubert, die Vorsitzende der Grünenfraktion im Friedberger Stadtrat.

Einen weiteren neuralgischen Punkt sehen die Grünen in der Gestaltung der Straßen am Schulkomplex. Besonders die dort angrenzenden Aichacher und die Rothenbergstraße sollen zunächst um Radwege erweitert und als Fahrradstraße ausgewiesen werden. „Möglich ist das“, erklärte Brülls und wies auf den Vorrang der Radfahrer hin, den eine Fahrradstraße mit sich brächte.

Ein weiteres Anliegen ist Stadträtin Brülls die Situation an der Hermann-Löns-Straße im Friedberger Osten. Denn dort befindet sich nicht nur ein Zugang zum Krankenhaus, auch der aktuell bestehende Kindergarten wird demnächst erweitert, was künftig für noch mehr Betrieb im Bereich der Straße sorge. Auch hier wollen die Grünen einen Antrag im Friedberger Stadtrat zu stellen, um ihr den Status einer Fahrradstraße zu verleihen.

Problemstelle für Radler ist der Berg an der Robert-Koch-Straße in Friedberg

Das gilt auch für den Berg an der Robert-Koch-Straße. Radler gelangen von dort im Sommer zum Friedberger See und seien allein deshalb gefährdet, weil die Straße schwierig einzusehen sei. „Es ist ein Wunder, dass an dieser Stelle noch nicht mehr passiert ist“, erklärte Brülls. Auch die Beschilderung sei insbesondere für Auswärtige kaum zu erkennen.

Auch Pascal war mit einigen Freunden bei der Demonstration zugegen. Der 22-jährige Friedberger fährt selbst regelmäßig mit dem Fahrrad und hält nicht nur ein Umdenken in Sachen grüner Politik für wichtig, sondern wollte sich bei der Demonstration auch für mehr Fahrräder im Landkreis einsetzen.

Grüne im Landkreis haben Konzept für Radwege vorgelegt

Das tun auch die Grünen im Landkreis. Bereits Mitte 2017 haben sie im Kreistag ein Konzept vorgelegt, das den Ausbau sowie die Instandsetzung der Radwege in Aichach-Friedberg und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Radlern vorsieht. Seitdem habe sich nur wenig getan, es fehle an Beschilderung und Bodenmarkierungen. „Dafür muss man auch Geld in die Hand nehmen“, fordert Grünen-Kreissprecher Stefan Lindauer, der für die Grünen im Kreistag sitzt. „Es muss etwas geschehen“, findet auch Brülls, „und wir sind sehr froh, dass so viele Friedberger das gleiche Ziel und sich an der Demo beteiligt haben.“

Ob ihr Vorhaben realistisch ist? „Der Wille in der Politik fehlt zwar, aber wir denken schon, dass unsere Demonstration etwas bewegen kann.“ Dass es auch unter den Radlern Raser gibt, ist Brülls derweil bewusst. „Dafür braucht man gewisse Regeln, an die sich die Fahrradfahrer halten.“ Dass diese bereits existieren und viele sie trotzdem nicht berücksichtigen, findet sie problematisch, glaubt jedoch, dass sich dieser Konflikt lösen lässt, wenn es nur klarere Richtlinien und besser ausgebaute Radwege gibt.

