"Den Nazis eine schallende Ohrfeige" in Friedberg: Stille, die weh tut

Das Stück „Den Nazis eine schallende Ohrfeige verpassen“ widmet sich in Friedberg Künstlern, die Opfer der NS-Zeit wurden. Es gibt Applaus und sogar Bravo-Rufe.

Von Edigna Menhard

Am Vorabend des internationalen Holocaustgedenktags waren die 140 Plätze in der Mensa der Grund- und Mittelschule Friedberg voll besetzt, als das Bläserquintett Opus 45 und der aus TV, Theater und Kinoproduktionen bekannte Schauspielers Roman Knizka ihr Programm „Den Nazis eine schallende Ohrfeige verpassen“ präsentierten. Die Veranstaltung ist eine Kombination aus Konzert und Lesung, eine Collage aus geschichtlichen Hintergrundinformationen sowie Gedichten und Musikstücken von Künstlern, die vom Naziregime verfolgt oder sogar ermordet wurden.

Video: Edigna Menhard

NS-Gedenkstück fesselt Zuschauer in Friedberg

Obwohl das Thema düster und unangenehm ist, fesselte die Dramaturgie des 90-minütigen Stücks die Zuschauer. So begann Roman Knizka die Veranstaltung mit einem stummen Gedicht: Er trug einen Text vor, bewegte dabei jedoch nur die Lippen, kein Ton war zu hören. Wie wäre es, wenn man Geschriebenes nicht hören darf, weil es die Politik verbietet? Die Stille am Anfang sollte weh tun. Etwas später am Abend rezitierte er das Gedicht dann mit Stimme: In „Mein blaues Klavier“ macht die vor den Nazis geflohene Dichterin Else Lasker-Schüler den Schmerz, die Einsamkeit und die Trauer um die verlorene Heimat und Kindheit zum Thema.

Ebenso bedrückend waren die anderen vorgetragenen Gedichte, etwa die „Todesfuge“ von Paul Celan, der das Thema Judenvernichtung aufgreift, oder der „Emigranten-Monolog“ von Mascha Kaléko, die über den Verlust des deutschen Vaterlandes und ihre Heimatlosigkeit schreibt. Unbehagen und Beklemmung, teilweise auch Gänsehaut lösten weitere Texte von Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky, Erich Kästner und Oskar Maria Graf aus, vor allem aber auch dank der sehr eindringlichen und intensiven Art, mit der Roman Knizka sie vortrug.

Gedenken an die NS-Zeit in Friedberg: Von Ligeti bis Tucholsky

Dieses Gefühl bei den Zuhörern verstärkten auch die Musikstücke, die Opus 45 zwischen den Lesungen spielte. Sie stammten von Komponisten, welche ebenso unter der nationalsozialistischen Diktatur leiden mussten oder sogar ermordet wurden: Pavel Haas mit dem „Bläserquintett“, Paul Hindemith mit „Kleine Kammermusik“ sowie György Ligeti mit „Sechs Bagatellen“. „Wir haben uns für diese Künstler entschieden, weil wir finden, dass die Musik den Charakter der Texte davor oder danach schön widerspiegelt“, erläutert der Hornbläser Benjamin Comparot.

Die Musik solle dazu dienen, dass man die Gedichte noch einmal reflektieren und sacken lassen kann. Die Stimmung der Texte solle sich in der Musik wiederfinden. So habe man den zynischen Kurt Tucholsky mit einem Stück von Pavel Haas kombiniert, bei dem eine hohe, schrill klingende Es-Klarinette zum Einsatz kommt. „Diese Attacke, die der Text ja auch hat, dieses Polemische, das haben wir natürlich ganz bewusst ausgesucht.“

Zuhörerin: "Die Spannung hat meine Angst ausgedrückt"

Das kam auch beim weniger musikversiertem Publikum rüber. „Der Vortrag war fantastisch, die Musik ungewöhnlich. Aber das hat perfekt harmoniert“, kommentiert ein Zuschauer. Auch Zuhörerin Elisabeth Schlabhof zeigt sich begeistert: „Es hat mir sehr gut gefallen. Für mich war die Musik sehr passend. Die Spannung hat meine vorhandene Angst ausgedrückt. Angst, die ich nicht haben will. Ich möchte ein besseres Gedankengut.“ Sie fühle sich hilflos durch diese aufkeimende Stimmung von rechter Politik. Es sei ihr aber wichtig, aufzustehen, Menschen Mut zu machen.

Das ist sicherlich ganz im Sinne von Knizka und Opus 45. Der Schauspieler erklärt: „Es war uns seit Jahren ein echtes Anliegen über dieses Thema einen Abend zu machen.“ Die Künstler touren mit dem Programm deshalb durch ganz Deutschland, treten in Theatern, Kultursälen, Kirchen, Schulen, Bibliotheken, sogar in Gefängnissen auf.

Knizka ergänzt: „Ich bin Vater zweier Kinder, deshalb geht mir die Zukunft ein Stückchen mehr ans Herz.“ In den vergangenen Jahren kam deshalb zunehmend das Bedürfnis in ihm auf, etwas zu tun, was die politische Entwicklung in Deutschland betrifft. „Eine schallende Ohrfeige würde ich deshalb den Neonazis von heute geben, die Verwirrung stiften und sich diese zu nutze machen. Die Macht an sich reißen und die offensichtlich die Demokratie und Freiheit bekämpfen, in der wir leben.“

