Denkmalgeschütztes Haus in Mering wird auf Vordermann gebracht

Von Philipp Schröders

Der Bauzaun ist zwar noch da, aber die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude in der Herzog-Wilhelm-Straße in Mering gehen voran. Jahrelang gab es Ärger um das Kleinod neben dem Kirchenbogen. Doch unter der Regie des neuen Besitzers und Bauherrn Markus Riedel ist die Fassade des Hauses bereits saniert worden, und auch innen hat sich einiges getan.

Das ehrwürdige Gebäude in der Herzog-Wilhelm-Straße mit der Nummer 10 gehört zu einem ganzen Ensemble denkmalgeschützter Häuser in der Nachbarschaft der Pfarrkirche St. Michael. Das Bürgerhaus ist laut der Auflistung im Atlas „Denkmäler in Bayern“ um 1800 entstanden.

Der Unternehmer Markus Riedel ist der neue Eigentümer. Bild: Philipp Schröders

Wie berichtet, hatte der vorherige Bauherr immer wieder Probleme mit den Auflagen der Bauaufsicht am Landratsamt und mit der Denkmalschutzbehörde. Unter anderem hatte der Eigentümer im Inneren ohne Baugenehmigung tragende Wände abgerissen. Daraufhin hatte das Landratsamt erst mal einen Baustopp verhängt und ein eigenes statisches Gutachten auf Kosten des Eigentümers beauftragt. Weil das Gebäude durch die Arbeiten so stark beschädigt wurde, dass es als einsturzgefährdet galt, musste die Wilhelmstraße ab November 2016 lange Zeit halbseitig gesperrt werden.

Denkmalgeschütztes Haus in Mering: Wohnungen werden eingerichtet

Seit ein paar Monaten ist das Haus nun in der Hand des Müncheners Markus Riedel, und unter seiner Regie geht es sichtlich voran. Während sein Vorgänger fünf Wohnungen in dem Gebäude einrichten wollte, hat sich Riedel für drei entschieden. „Die wären sonst sehr klein geworden“, sagt er. Nun richten seine Arbeiter zwei Wohnungen mit einer Größe von 65 Quadratmetern und eine mit 70 Quadratmetern her. „Es wird alles auf den modernsten Stand gebracht, aber denkmalgerecht“, sagt Riedel. Schon vor dem Kauf der Immobilie habe er sich mit dem Denkmalschutzamt zusammengesetzt und den Experten sein Konzept erklärt. „Die haben es gut gefunden und waren froh, dass sich jemand des Hauses annimmt.“ Alle Wohnungen erstrecken sich über drei Etagen. Im Erdgeschoss haben sie den Küchenbereich und ein Gäste-WC, auf der ersten Etage das Wohnzimmer und im zweiten Geschoss das Schlafzimmer und ein größeres Badezimmer.

Daten & Fakten zu Mering 1 / 4 Zurück Vorwärts Größe Mering hat 14.200 Einwohner.

Fläche Mit seinen Ortsteilen Baierberg, Meringerzell und Reifersbrunn umfasst Merings Gemarkungsfläche 2649 Hektar.

Freizeit 100 Vereine, Freibad, Wochenmarkt und kostenloses W-LAN (Hotspot).

Soziales Kleiderkammer, Bürgernetz, Tafel , Vereinigung „Mering ist bunt“, die sich gegen Intoleranz einsetzt.

Riedel sagt, dass er bereits viel Erfahrung bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude vorweisen könne. 2011 sei sein Malerbetrieb für ein Projekt von der Stadt München mit dem Fassadenpreis ausgezeichnet worden. Vor fünf Jahren habe er in Forstenried einen historischen Bauernhof komplett saniert. Nun hat Riedel neben seinem Malerbetrieb eine zweite Firma gegründet, die sich ganz auf denkmalgeschützte Immobilie spezialisieren will. Das Haus in Mering soll ein erstes Referenzobjekt werden. Vor der Baumaßnahme habe sich Riedel alte Aufzeichnungen vom Staatsarchiv zuschicken lassen: Auszüge aus dem Grundbuch, Texte, Zeichnungen. „In die habe ich mich dann eingelesen“, sagt er.

Bauherr investiert 850.000 Euro in das Haus in der Herzog-Wilhelm-Straße

Riedel öffnet ein Fenster und präsentiert Details wie die Wetterschenkel und die Wiener Sprosse. Die Farbe der Fassade sei mit dem Denkmalschutzamt abgesprochen. In der zweiten Etage befinden sich offene, alte Balken, die speziell behandelt worden seien. In das Dach haben Riedels Arbeiter in Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt zusätzliche Gauben eingebaut. So komme mehr Licht in die Wohnungen. Der neue Parkettboden, der später eingesetzt wird, soll die alten Dielen imitieren. Die würden sich aber noch unter dem neuen Boden befinden. „Es ist alles reversibel gebaut. Alles, was wir erhalten konnten, haben wir erhalten“, sagt Riedel. Er plant, die Arbeiten in Mering Mitte Oktober abzuschließen. Das Haus will er danach verkaufen. Er sagt, dass die Wohnungen besonders für Pärchen ohne Kinder und Singles geeignet seien. Etwa 850.000 Euro inklusive Kaufpreis habe er in das Projekt investiert.

Aufwendig sei es gewesen, den Anschluss an das ehemalige Mesnerhaus der Pfarrei zu renovieren. „Da hat es jahrelang reingeregnet“, sagt Riedel. Merings Pfarrer Thomas Schwartz hatte, als der vorherige Besitzer noch sanierte, über Schäden an dem Kirchenhaus geklagt. Nun sagt er: „Die Schäden sind überschaubar.“ Riedel lobt er für die „gute Kommunikation“. Der Unternehmer habe sich frühzeitig bei der Pfarrei gemeldet, und man stehe dauerhaft im Austausch. „Er hat von Anfang an alles richtig gemacht“, sagt Schwartz. Der Schaden am Mesnerhaus werde, sobald Riedel mit seinen Arbeiten fertig sei, „im gegenseitigen Einvernehmen“ beseitigt.

