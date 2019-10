vor 22 Min.

Der Bauhof rüstet auf

Neue Maschine für Kissings Mitarbeiter

Der Bauhof in Kissing kann sich bald über eine Arbeitserleichterung freuen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde beschloss, einen Selbstfahrmäher anzuschaffen, etwa 32000 bis 33000 Euro sollen dafür investiert werden. Laut dem Sachgebietsleiter für Bautechnik, Andreas Vötter, können damit schwer zugängliche Stellen, etwa am Friedhof, effektiver gemäht werden. Auch an der Paartalhalle sei es möglich, an den Steigungen zu arbeiten. CSU-Ausschussmitglied Franz-Xaver Sedlmayr sprach sich zunächst dafür aus, den Kauf bis in das Frühjahr 2020 zu verschieben. Der Großteil der Räte teilte diese Ansicht aber nicht, sodass der Selbstfahrmäher nun zeitnah beschafft wird.

Erfolg hatte Sedlmayr mit einem anderen Antrag. Auf der Tagesordnung stand auch die Anschaffung eines neuen Rasenmähertraktors, der im Winter auch als Räumfahrzeug eingesetzt wird. Einkalkuliert waren dafür rund 34000 Euro. Der CSU-Politiker mahnte, dass man diesen Schritt nicht übereilen sollte, zumal der alte Rasenmähtraktor der Gemeinde erst rund fünf Jahre alt ist. Andreas Vötter argumentierte vonseiten der Gemeinde, dass das alte Gerät nicht für die anstehenden Aufgaben ausreiche. Außerdem besitzt der alte Mäher keine Kabine, was gerade im Winter für die Mitarbeiter des Bauhofs ein Problem darstellt.

Franz-Xaver Sedlmayr warf in der Folge die Frage auf, ob die Gemeinde nicht gleich in größeres Gerät investieren sollte, das sich durch Umbaumöglichkeiten als kommunales Fahrzeug eignet. Letztendlich stellte er den Antrag, die Anschaffung des Rasenmähtraktors zurückzustellen, um das Thema im nächsten Haupt- und Finanzausschuss wieder zu behandeln. Dem stimmten die übrigen Mitglieder zu. (cgal)