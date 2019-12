03.12.2019

Der Friedberger Advent 2019 ist eröffnet

Am Dienstag hat der 27. Friedberger Advent bei bestem Wetter und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt begonnen. Er läuft nun bis zum 23. Dezember.

Von Tom Trilges

Am Dienstagnachmittag haben die Buden beim Friedberger Advent aufgemacht. Zum Auftakt hatte es sonniges Wetter und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bis zum 23. Dezember dürften wieder zigtausende Menschen aus der Stadt und der ganzen Region den Markt mit 53 Fieranten besuchen.

Der Friedberger Advent startete am Dienstag, 3. Dezember, stimmungsvoll und bei bestem Wetter. Zum Auftakt sang der Chor der Grundschule Süd. Video: Tom Trilges

Friedberger Advent "Höhepunkt der vorweihnachtlichen Zeit"

Um 18 Uhr stieg vor dem Pfarrzentrum die Eröffnung. Der Chor der Grundschule Friedberg-Süd sang unter anderem den Klassiker „Fröhliche Weihnacht überall“, außerdem spielten die Friedberger Jagdhornbläser. In seiner Rede dankte Mitorganisator Gerd Horseling von den Bürgern für Friedberg den Standbetreibern, die teils Jahrzehnten und sogar aus dem Bayerischen Wald ihre Waren beim hiesigen Adventsmarkt präsentieren. „In diesem Jahr sind uns die Figuren für die lebende Krippe abhanden gegangen, doch auch dieses Problem wurde durch engagierte Bürger gelöst – typisch Friedbergerisch“, meinte Horseling. Bürgermeister Roland Eichmann verwies auf den ehrenamtlichen Einsatz, der die Veranstaltung auszeichnen würde. Landrat Klaus Metzger sagte: „Diese wunderbare Atmosphäre ist immer wieder der Höhepunkt der vorweihnachtlichen Zeit im Wittelsbacher Land.“

20 Bilder Die schönsten Bilder vom 27. Friedberger Advent Bild: Tom Trilges

Friedberger Advent mit Nacht der Sterne und langer Marktnacht

Zum Programm gehören wieder die Nacht der Sterne am Freitag, 6. Dezember, sowie die lange Marktnacht eine Woche später. An den Terminen besteht bis 22 Uhr die Möglichkeit, über den Adventsmarkt in Friedberg zu bummeln. Die Geschäfte bleiben am 6. Dezember abends geöffnet, an dem Tag dürfen sich die Gäste zudem um 20.30 Uhr auf ein Feuerwerk vor dem Rathaus freuen. Der Friedberger Advent ist unter der Woche von 16 bis 20.30 Uhr geöffnet, samstags und sonntags ab 13 Uhr.

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Friedberger Advent: Friedberger Advent 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm

Eine Karte mit den Weihnachtsmärkten in der Region finden Sie hier: Diese Weihnachtsmärkte können Sie in der Region besuchen

Themen folgen