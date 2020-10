vor 17 Min.

Der Geburtenstation in Friedberg stehen große Veränderungen bevor

Plus Die Chefarztstelle von Dr. Siegbert Mersdorf für die Gynäkologie am Krankenhaus Friedberg ist ausgeschrieben. Aber auch Belegärzte sind wieder im Gespräch.

Von Ute Krogull

Als Dr. Siegbert Mersdorf im Mai 2019 die Stelle als Chefarzt der Geburtshilfe und Gynäkologie im Krankenhaus Friedberg annahm, hatte er eigentlich vorgehabt, in Rente zu gehen. Doch um die Abteilung zu retten, nahm der Friedberger Stadtrat den Posten an. Von Anfang an sah er sich als Interims-Chefarzt, der Vertrag war befristet. Im Mai 2021 wird Mersdorf 68 Jahre alt und die Kliniken an der Paar haben seinen Posten ausgeschrieben. Einiges wird sich also verändern – hier ein Blick auf die Lage.

Nach Auskunft des Geschäftsführers Dr. Hubert Mayer gibt es bereits mehrere Bewerber. Demnächst werde sich eine Berufungskommission mit dem Thema beschäftigen und die „Bewerber oder Konstrukte“ prüfen, um die beste Lösung zu finden. Was bedeutet in diesem Zusammenhang „Konstrukte“?

Wie geht es am Krankenhaus Friedberg weiter?

Die Kliniken an der Paar sind seit einiger Zeit wieder mit niedergelassenen Frauenärzten im Gespräch, die Interesse signalisiert hätten, die Station im Rahmen eines Kooperationsmodells wieder zu übernehmen. Mayer zufolge sei man allen Varian-ten gegenüber offen. „Es gibt kein No-Go- oder Must-Modell“, sagt der Geschäftsführer, der selber Arzt ist und zuvor Ärztlicher Direktor des Augsburger Josefinums war.

Siegbert Mersdorf verlässt die Geburtshilfe in Friedberg. Er wollte nur Interims-Chefarzt sein. Bild: FW Bachern

Belegärzte hatte es in der Gynäkologie am Friedberger Krankenhaus lange gegeben, das System war allerdings in den Jahren 2018 und 2019 zusammengebrochen. Den Anfang machten hohe Versicherungsleistungen, durch welche die Aufgabe für Belegärzte unrentabel wurde. Als der Landkreis Aichach-Friedberg finanziell einsprang, stellte sich das nächste Problem: In Praxen angestellte Ärzte durften die Dienste aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht mehr übernehmen, plötzlich waren zu wenig Ärzte da, um jeden Tag 24 Stunden abzudecken, und die Station musste geschlossen werden.

Mittlerweile hat sich der Kreis von Ärzten offenbar ausreichend erweitert. Mayer will zwar keine Zahlen oder gar Namen nennen, da die Gespräche noch laufen, sagt aber klar: „Von Bedeutung ist, dass das Niveau auf der Station kontinuierlich sichergestellt ist.“

Seit Mai 2019 lief die Gynäkologie in Friedberg als Hauptabteilung mit festangestellten Ärzten. Das gestaltete sich insofern schwierig, als außer Chefarzt Mersdorf kein einziger Mediziner bei den Kliniken an der Paar angestellt war. Stellenanzeigen verliefen erfolglos.

Ärztemangel macht Gynäkologie Friedberg zu schaffen

Aufgrund des Ärztemangels behalf das Krankenhaus sich mit Ärzten, die über Agenturen gesucht wurde, also das, was man in anderen Branchen „Leiharbeiter“ nennt. Diese kamen aus allen Teilen der Republik und arbeiteten teils nur tageweise in Friedberg. Ist dieses System gescheitert?

Laut Geschäftsführer Hubert Mayer gibt es bereits mehrere Bewerber um Mersdorfs Nachfolge. Bild: Klipa

Mayer sagt es so: „Die Hauptabteilung war eine Chance, die Geburtshilfe weiter betreiben zu können.“ Doch nicht der Name oder die Abrechnungsform seien wichtig, sondern das Ergebnis: „Die Frauen sollen profitieren.“

Noch dieses Jahr wird die Findungskommission, in der leitende Mediziner, Vertreter der Pflege und der Verwaltung sitzen, zu einem Ergebnis kommen, das dann mit dem Werkausschuss des Kreistages besprochen wird. Dieser fällt die Entscheidung. Am Krankenhaus Aichach setzt man laut Mayer weiter auf ein Geburtshaus, das im Altbau von einer Hebammengesellschaft betrieben werden soll.

Vom Tisch ist bis auf Weiteres eine engere Zusammenarbeit mit der Augsburger Uniklinik, die 2019 als Rettungsweg angedacht war. Das Großkrankenhaus ist jedoch mit der eigenen Umstrukturierung derart beschäftigt, dass von dort keine Hilfe zu erwarten ist. Allerdings könnte es auf indirekte Weise Besserung bringen. Mayer hofft, dass in einigen Jahren Absolventen der medizinischen Fakultät im Raum Augsburg bleiben und den angespannten Stellenmarkt entlasten werden.

Ungeachtet dieser strukturellen Probleme scheint der Ruf des Krankenhauses Friedberg bei werdenden Eltern gut zu sein. Rund 640 Babys kamen dort 2020 schon auf die Welt. „Die Zahlen steigen; ich glaube, dass die Station akzeptiert wird“, sagt Mayer. Allerdings könnte dieser Erfolg auch ein Verhängnis sein.

700.000 Euro Zuschuss für die Geburtshilfe in Friedberg

Die hoch defizitären Kliniken an der Paar haben die Rettung der Gynäkologie in Friedberg mithilfe eines Zuschusses von über 700.000 Euro aus einem Notprogramm des Freistaates gestemmt. Dieser wird nur für Krankenhäuser mit 300 bis 800 Geburten pro Jahr gezahlt; zuletzt hieß es, ab dem 801. Baby müsse der Landkreis darauf verzichten.

„Wir werden deswegen auf keinen Fall Frauen abweisen“, betont Mayer. Ob es angesichts der durch Corona schwierigen Situation eine Ausnahme gibt und was passiert, wenn nicht – darüber mag der Geschäftsführer momentan keine Aussage treffen.

