Der Meringer Brunnen wird im Stich gelassen

Kunst, die zur Diskussion anregt, erfüllt ihren Zweck. Denn ein Kunstwerk, das unbeachtet irgendwo in einer Ecke steht und niemanden großartig interessiert, hat nur wenig Sinn. Der Brunnen am Meringer Marktplatz regt jedenfalls von Beginn an zur Diskussion. Zu übersehen ist das Werk des Meringer Künstlers Josef Zankl in der Ortsmitte wahrlich nicht. Es gibt einige Bürger, wie auch Marktgemeinderat Georg Resch, die die Sinnhaftigkeit des Brunnens anzweifeln. Kritiker stört vor allem, dass die Konstruktion fest installiert ist und nicht zeitweise demontiert werden kann.

Was wird aus dem Brunnen in Mering?

Gerade bei Veranstaltungen wie der Operngala des Kolpingkapelle oder dem Weihnachtsmarkt störe der Brunnen und schränke ein. Ein Argument, das verständlich ist. Doch die meiste Zeit ist der Marktplatz ungenutzt und der Brunnen ein Blickfang. Jedenfalls, wenn er gepflegt ist und das Wasser auch sprudelt. Dass man mal wieder so lange wartet, bis die Sanierungskosten in die Höhe schießen, ist offensichtlich ein Meringer Problem. Es gibt mit dem Sportplatz, der Sportgaststätte, dem alten Kloster oder der Schlossmühle einige Beispiele dafür, was passiert, wenn man nicht rechtzeitig die notwendigen Reparaturen vornimmt.

