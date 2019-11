vor 35 Min.

Der Nachwuchs lädt zum Adventskonzert

Die Kolpingkapelle Mering veranstaltet einen Musikabend

Mit großen Schritten geht es auf die stade Zeit zu und somit auch auf das traditionelle Adventskonzert der Kolpingkapelle Mering. Weihnachtliche Vorfreude will dabei das Nachwuchsorchester den Zuhörern in ihrem Kirchenkonzert vermitteln. Stattfinden wird es am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Mering-St. Afra.

Für Kinder haben Advent und Weihnachten immer eine besondere Faszination und so ist es erfreulich, dass heuer wieder das jüngste Orchester der Kolpingkapelle, das Nachwuchsorchester, mit seiner Dirigentin Petra Paul ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hat, um die Zuhörer in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Festlich wird der Nachmittag mit der „Windsor Overture“ von Anne McGinty eröffnet. Es folgen verschiedene Konzertstücke, darunter auch Weihnachtslieder aus fremden Ländern. Beim schwungvollen „Jolly Old Sleigh Ride“ von James Curnow nimmt das Nachwuchsorchester das Publikum mit auf eine rasante Schlittenfahrt.

Zwischen den Darbietungen des Nachwuchsorchesters werden auch festliche Klänge von Musikern aus dem Großen Blasorchester zu hören sein. Ein Saxofonquartett unter der Leitung von Mathias Stößlein wird das Programm des Nachwuchsorchesters mit anspruchsvoller Literatur ergänzen. Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches, adventliches Konzert freuen. Der Eintritt ist frei. (FA)

