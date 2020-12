vor 33 Min.

Der Nikolaus kommt zum Rieder Wunschbaum

Plus Der Heilige Bischof sorgt trotz Mundschutz für ein Weihnachtsgefühl in Ried. Eltern bedanken sich für ihre Kinder.

Von Christine Hornischer

"Wir wollten wenigstens ein bisschen Weihnachtsambiente aufkommen lassen und zeigen, dass man trotz dieser schwierigen Zeit etwas Schönes bieten kann", sagen Christiane Steber und Denise Seidl, die Jugendbeauftragten der Gemeinde Ried. Gemeinsam mit dem Seniorenbeauftragten und Zweiten Bürgermeister Franz Josef Mayer organisierte das Trio je einen Christwunschbaum für Kinder und Jugendliche und einen Wunschbaum für Erwachsene und Senioren. An diesen Baum kann jeder Bürger der Gemeinde Ried einen Wunsch anhängen. Mit ein bisschen Glück wird der Wunsch dann von einem unbekannten Wunscherfüller umgesetzt.

Christiane Steber und Denise Seidl, die Jugendbeauftragten der Gemeinde Ried organisierten zusammen mit dem Seniorenbeauftragten und zweiten Bürgermeister Franz Josef Mayer einen Wunschbaum auf der Rieder Ortsmitte. Bild: Christine Hornischer

"So haben wir einen kleinen Stern in der Weihnachtszeit geschaffen", freut sich der Nikolaus alias Franz-Xaver Mayer. Jeder, der einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich am Baum einen (oder mehrere) Wunschzettel abnehmen, den Wunsch umsetzen und das Präsent dem Wünschenden vor die Haustüre bringen (anonym und kontaktlos). Die beiden Bäume stehen bis zum 18. Dezember auf dem Vorplatz des Edekas.

Rieder wollen mit der Aktion auf Weihnachten einstimmen

"Wir wollen mit unserer Aktion die Menschen auf Weihnachten einstimmen und einen Ort der Besinnung ermöglichen", so die drei Organisatoren. Die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen zu Covid-19 werden selbstverständlich eingehalten. Gerade die Kinder freuen sich über diesen Nikolaus, der mit seinem "Ho ho ho" vor dem Edeka auf- und abschreitet und den Kleinen so manches "Oh" und "Ah" entlockt. Die Eltern sind alle gerührt und bedanken sich im Namen ihrer Kinder, weil diese so doch noch ein fröhliches Weihnachten beschert bekommen.

