vor 49 Min.

Der Pianist Valerij Petasch spielt in Merching seltene Werke von Chopin

Auch mit Eigenkompositionen überzeugt der Pianist im Merchinger Pfarrsaal. Im November gastiert er in Friedberg.

Von Heike Scherer

Wer den Pianisten Valerij Petasch aus Ulm schon einmal gehört hatte, kam auch zu seiner fünften Klaviersoirée in den Pfarrsaal Merching. Es waren aber auch Besucher dabei, die ihn erstmals hörten und vor allem von seinen Eigenkompositionen angetan waren.

Aufgrund des am selben Abend stattfindenden Vortrags der Merchinger Weltreisenden Klaus Schier und Sonja Nertinger über Afrika war der Pfarrsaal nur zur Hälfte gefüllt. Wer den exzellenten Pianisten verpasst hat oder ihn mit einem anderen Programm noch einmal hören möchte, hat beim Konzert im Friedberger Schloss im November die Gelegenheit.

Valerij Petasch begann den Abend mit unbekannten Werken seines Lieblingskomponisten Frédéric Chopin. Zuerst spielte er das Impromptu Fis-Dur op. 36. Mit der Nocturne cis-moll, für die ein feinfühliger, fast gehauchter Anschlag erforderlich war, setzte er den Abend fort. Dieses Stück gefiel vor allem der Leiterin des Meringer Liederkranzes, Marina Osipova, besonders gut. Sie war nach dem Auftritt im letzten Jahr so begeistert, dass sie froh war, wieder zum Konzert kommen zu können.

Es folgten die drei Walzer E-Dur, As-Dur, e-moll, die erst posthum - nach dem Tod des Komponisten - erschienen und selten gespielt werden. Seine Virtuosität zeigte Petasch bei der dramatischen Ballade f-moll op. 52. „Das Stück ist wie eine gigantische Beichte, in der alle Enttäuschungen und Schmerzen ausgedrückt werden“, erklärte der Pianist. Beifall erhielt er für das beschwingt klingende Rondo capriccioso von Friedrich Mendelssohn-Bartholdy.

Beim Ballett für zehn Finger hören die Zuhörer die Bewegungen heraus

Nach der Pause konnten die Zuhörer einen Einblick in eigene Kompositionen des Pianisten gewinnen. Er entführte sie in den Mythos um die versunkene Insel Atlantis, bevor er eine Komposition nach dem Gedicht des russischen Dichters Michail Lermontow „Einsam glänzt ein weißes Segel“ spielte. Seine allererste Eigenkomposition entstand bereits vor 30 Jahren in Moskau, informierte der Pianist die Besucher. Gespielt habe er sie aber erst in den 90er Jahren, als er nach Deutschland kam. Bravorufe erhielt er für seine neueste Komposition „Primavera“ (Frühling), die er mit dem Tanz „Siciliana“ als Zugaben präsentierte. Margit Mächtle aus Mering hörte den Pianisten zum ersten Mal und war bewegt von seinem Programm. „Vor allem seine Eigenkompositionen gefielen mir. Beim Ballett für zehn Finger konnte ich die Tänzerinnen mit ihren Bewegungen gut heraushören.“

Beim Auftritt im Schloss Friedberg am 16. November um 19 Uhr spielt Valerij Petasch von Franz Schubert/Franz Liszt die Stücke „Ständchen“ und „Wiener Abende“, das Impromptu Ges-Dur von Schubert und die Nocturne H-Dur von Frédéric Chopin. Es folgen das „Petrarca Sonett“ und die Etüde „Un sospiro“ von Franz Liszt.

Nach der Pause spielt er Preludium gis-moll von Sergej Rachmaninoff, die Etüde cis-moll von Alexander Skrjabin und „Die Lerche“ von Michail Glinka-Balakirev. Den letzten Teil des Abends nehmen die Eigenkompositionen ein. „Wenn die Kraniche zieh’n“ möchte er auf jeden Fall spielen, verriet er.

Karten für das Konzert im Schloss sind im Vorverkauf im Bürgerbüro Friedberg oder an der Abendkasse erhältlich.

