Der kleine Nico liebt Mamas Marzipanplätzchen

Sabrina Grießhaber-Ruzicka aus Dasing verrät in der aktuellen Ausgabe von „Zuckerguss“ ihr Rezept für Marzipanplätzchen.

Von Tom Trilges

Wenn es in der Weihnachtszeit ans Plätzchenbacken geht, ist Sabrina Grießhaber-Ruzicka aus Dasing mittlerweile oft nicht mehr allein. „Nico hilft bei den einfachen Sachen sogar schon mit“, sagt die junge Frau aus Dasing über ihren Sohn, der im Frühjahr 2018 zur Welt kam. „Ob er später selbst so häufig deswegen in der Küche steht, weiß ich natürlich nicht, aber es macht ihm auf jeden Fall großen Spaß.“ Bereits im fünften Jahr hat die Mutter das Rezeptmagazin unserer Zeitung, „Zuckerguss“, unterstützt.

Diesmal können sich Hobbybäcker an Marzipanplätzchen versuchen. „Das habe ich selbst erst vor Kurzem ausprobiert“, sagt Grießhaber-Ruzicka. „Aber die Plätzchen sind bei allen gut angekommen.“ Woher nimmt sie die neuen Ideen überhaupt? „Man blättert halt hier und da in Zeitschriften oder schaut auch mal bei Facebook“, erzählt die Frau, die ursprünglich aus Dachau stammt. Regelmäßig kommen die Arbeitskollegen der Mutter in den Genuss von neuen Schmankerln. „Die essen alles gern, zum Beispiel Vanillekipferl kommen immer super an“, berichtet sie.

Alle freuen sich schon auf die Plätzchen

Vor dem Fest ist Grießhaber-Ruzicka besonders beansprucht, denn Familie und Umfeld freuen sich bereits auf die feinen Leckereien aus ihrem Ofen. Sie sagt: „Ich bin schon mittendrin und gerade noch etwas mehr beschäftigt damit als sonst.“ Allerdings sei sie grundsätzlich seit der Geburt ihres Sohnes Nico etwas stärker gebunden und backe nicht mehr so häufig wie in früheren Jahren. Vier Tage pro Woche geht Nico in eine Kita.

Am Wochenende besitzt Grießhaber-Ruzicka hin und wieder Freiräume, wenn sich ihr Mann Thomas um den Kleinen kümmert. „Backen ist für mich Entspannung. Das ist für mich Gelegenheit, mir auch etwas Zeit für mich zu nehmen“, sagt sie. Die Mutter ist nämlich auch noch berufstätig, arbeitet als Speditionskauffrau mit ihrem Mann im eigenen Unternehmen in Augsburg.

Sabrina Grießhaber-Ruzicka hat backen von ihrer Oma gelernt

Die Ursprünge ihrer Leidenschaft liegen in der Familie: Als Kind schaute Grießhaber-Ruzicka ihrer Oma über die Schulter. Die Kochbücher von damals dienen immer noch als Grundlage für Rezepte, die Frau aus Dasing mag es aber, sie mit neuen Ideen zu variieren. Ihr Mann ist übrigens der größte Fan ihrer Schwarzwälder Kirschtorte.

