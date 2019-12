18:59 Uhr

Derching vertritt Landkreis beim Dorfwettbewerb

Derching nimmt am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft 2020" teil.

Nächstes Jahr tritt Derching beim Bezirksentscheid von "Unser Dorf hat Zukunft" an. Darin geht es darum, „Wir-Gefühl“ zu beweisen und die Heimat zu gestalten.

Unter dem Motto „Mitmachen. Dabei sein. Gewinnen!“ steht der Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Am Bezirksentscheid 2020 nimmt der Friedberger Ortsteil Derching teil. Das 1700-Einwohner-Dorf mit regem Vereinsleben, das in Ober- und Unterdorf aufgegliedert ist, wurde 1978 in die Stadt Friedberg eingegliedert.

Im Herbst erfuhren die Kreisfachberaterin Manuela Riepold zusammen mit ihren Kollegen Theresia Fugger von Glött vom Gartenbauzentrum Süd-West, Paul Buß, Kreisfachberater im Landkreis Donau-Ries, Andres Richter, Kreisbaumeister im Landkreis Aichach-Friedberg und Sebastian Koch, Abteilungsleiter Umwelt, beim Rundgang durch Derching, mit welcher Energie die Bürger sich dem Thema der Dorfentwicklung und der Zukunftsfähigkeit ihrer Gemeinschaft stellen. Es hat die Fachleute positiv beeindruckt, wie zahlreich und mit welchem Stolz der Heimatort präsentiert wurde.

Derching repräsentiert den Landkreis beim Dorfwettbewerb auf Bezirksebene. Darüber freut sich die Dorfgemeinschaft. Bild: Landratsamt Aichach-friedberg,

Gewonnen haben die Derchinger deshalb in vielerlei Hinsicht: In der Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen wurde das „Wir-Gefühl“ gestärkt. Das weitere Überprüfen, wie das Erreichte verbessert werden kann, trägt dazu bei, dieses Gefühl zu vertiefen. Diese Weiterentwicklung dürfen die Derchinger im nächsten Jahr beweisen, wenn sie den Landkreis Aichach-Friedberg im Bezirksentscheid Schwaben repräsentieren.

Die Derchinger haben sich ins Zeug gelegt

Über die ursprüngliche Idee der Dorfverschönerung hinaus beruht der Wettbewerb mittlerweile auf einer umfassenden Sichtweise der Heimat, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Er unterstützt die Dorfgemeinschaften und die Politik, indem er dazu beiträgt, die soziale, kulturelle, wirtschaftliche und auch gestalterische Entwicklung in den Dörfern zu optimieren. Das Hauptanliegen des Wettbewerbs ist, die Bürger für die aktive Mitgestaltung ihres heimatlichen Lebensraumes zu begeistern.

Der Friedberger Stadtteil Derching nimmt am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Bild: Thomas Rummel

Zum Mitmachen hat sich in der aktuellen Wettbewerbsrunde 2019 bis 2022 beispielhaft die Dorfgemeinschaft Derching im Landkreis Aichach-Friedberg entschlossen und gezeigt, wie sehr sie sich gemeinsam für die Zukunft ihres Heimatortes interessiert, so die Mitteilung weiter. Gezielt haben sich die Akteure mit Informationen rund um den Wettbewerb versorgt und sich intensiv mit den fünf Bewertungskriterien des Bewertungsrahmens und den Möglichkeiten, die der Wettbewerb für die Entwicklung des Dorfes bietet, auseinandergesetzt.

Landrat Klaus Metzger besuchte daher gerne den von der Gemeinschaft organisierten Christkindlmarkt am letzten Adventswochenende, um das außerordentliche Engagement zu würdigen. Neben einer Urkunde zur Goldmedaille überbrachte er die Abschlussdokumentation: „Meine besondere Anerkennung gilt allen, die fürsorglich Verantwortung für ihren Heimatort und damit für die Menschen übernehmen. „Den Derchingerinnen und Derchingern viel Erfolg beim Bezirksentscheid 2020!“

"Unser Dorf hat Zukunft": Hier gibt es Infos

Informationen zur Teilnahme an der nächsten Wettbewerbsrunde von "Unser Dorf hat Zukunft" gibt es bei

Manuela Riepold



Kreisfachberatung



08251/92-392



manuela.riepold@lra-aic-fdb.de



Themen folgen