00:34 Uhr

Deutschlands erfolgreichste Gitarrenschüler

Vier Friedberger Gitarrenensembles fuhren am Wochenende zum Bundesentscheid „Jugend musiziert“ ins sachsen-anhaltinische Halle, um als Beste Bayerns sich mit den Siegern aus den anderen Bundesländern zu messen. Und alle wurden mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten und einem ersten Preis als Bundessieger in ihrer jeweiligen Kategorie ausgezeichnet. Die drei Gitarrenduos mit Cedric Penn, 16, und Paul Feige, 16, Jonathan Braun,12, und Jacob Kramer, 13, Linda, 12, und Nina Bernert, 15, sowie das Gitarrenquartett mit Cedric, Paul, Jonathan und Jacob kommen alle aus der Klasse von Gitarrenlehrer Stefan Schmidt.

Damit ist die Gitarrenklasse von Stefan Schmidt an der Friedberger Schule für Musik wie schon in den letzten Jahren die mit Abstand erfolgreichste in ganz Deutschland. Kein Wunder, dass beim Festival Focus Gitarre, das am Donnerstag im Friedberger Schloss zum ersten Mal startet, 30 Gitarrenlehrer aus ganz Europa die „Kunst des Unterrichtens“, so der Titel der Fortbildung, bei Schmidt in einem viertägigen Intensivkurs lernen wollen.

Die frischgebackenen Bundessieger „Jugend musiziert“ sind beim Festival natürlich auch zu hören. Das Gitarrenquartett wird beim Eröffnungskonzert des Molina Guitar Duos (Isabella Selder und Santiago Molina Gimbernat) am Donnerstag ab 19.30 Uhr mitwirken. Alle drei Gitarrenduos werden beim Konzert am Freitag um 19.30 Uhr mit dem Duo Karuna (Jessica Kaiser, Gitarre und Johanna Ruppert, Violine) zu hören sein. Außerdem werden die sechs am Samstag im Vorprogramm des Weimar Guitar Quartet ebenfalls um 19.30 Uhr das Festivalensemble unterstützen.

gibt es jeweils im Bürgerbüro der Stadt Friedberg (Telefon 0821/6002-0) oder an der Abendkasse. Infos: www.focus-gitarre.com

Themen Folgen