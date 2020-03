vor 46 Min.

Die CSU zwischen Bedauern und Freude

In Dasing sind die Plätze vergeben. Dabei hat die Junge Union zwei ergattert, während CSU und die Freien Wähler sieben innehaben

Wer nun Bürgermeister in Dasing wird, ist noch offen. Über die neue Sitzplatzverteilung im Gemeinderat ist die Entscheidung dagegen bereits gefallen. Dabei kommen die Freien Wähler auf sieben Sitze. Ebenso wie die CSU. Die Aktiven Bürger erhielten vier.

Die Junge Union, eigentlich ein Arbeitskreis der CSU, hat sich durch 120 Unterschriften als eigene Partei in einer jungen Liste in Dasing aufstellen lassen. Nun besetzt die Partei, die in Dasing erst 2017 wiedergegründet wurde, zwei Plätze. Diese haben Alexander Bayr und Michael Blei inne. Bayr freut sich über dieses Ergebnis: „Diese zwei Plätze haben wir uns erhofft. Es sind tolle Resultate, immerhin haben wir knapp 5000 Menschen überzeugt.“

Nun will Bayr mit seinen 32 Jahren nicht nur den Altersschnitt im Gemeinderat senken, sondern auch seine Ziele durchsetzen: „Dazu gehört, den bezahlbaren Wohnraum für Ortsansässige, die Kinderbetreuung und den Glasfaserausbau zu fördern.“ Dabei gebe es naturgemäß Reibungspunkte mit der CSU, dennoch hoffe er auf einen Wahlsieg des Kollegen Waschka.

Doppelt soviele Plätze wie die JU bekamen die Aktiven Bürger. Mit knapp 1500 Stimmen hat Bürgermeisterkandidatin Mareike Hartung die meisten ihrer Gruppierung gesammelt. Nun sitzt sie mit Anne Glas, Ulrich Reisberger und Ulrich Gail im Gemeinderat. Gail und Glas, die zudem 2. Bürgermeisterin war, wurden wiedergewählt. Ingrid Kohrmann ist nicht mehr vertreten. Ebensowenig wie Karin Liebler und Martin Menzinger. Die beiden ehemaligen Aktiven Bürger waren im vergangenen Herbst unter einigem Wirbel zur CSU gewechselt. Nun würde Menzinger nur im Falle eines Wahlsieges Waschkas nachrücken.

Die zur Wahl zur Bürgermeisterin angetretene Hartung sieht insbesondere ihre Wahlkampfthemen als Schwerpunkte der Aktiven im Gemeinderat an. „Bei uns geht es vor allem um Mobilität, zum Beispiel beim Car-Sharing. Auch werden wir uns für ein neues Bahnhofsumfeld einsetzen.“

Die CSU dagegen hat nur eine Veränderung zu verzeichnen: Willi Schlatterer ersetzt Werner Ernestus. „Er ist ein fähiger Mann“, sagt Bürgermeisterkandidat Waschka. Dennoch bedauert er, dass Ernestus nicht mehr im Gemeinderat sitzen wird. Die anderen Sitze sind weiterhin an Peter Johann Fiehl, Johann Kügle, Martin Asam, Anton Thalhofer und Anton Plöckl vergeben. „Viel hat sich ja nicht bei uns geändert, da werden wir unseren Weg konsequent weitergehen“, blickt Waschka optimistisch in die Zukunft. Unabhängig von der Stichwahl in zwei Wochen.

Das tut auch sein Konkurrent Wiesner. Bei dessen Freien Wählern hat er mit Hans-Joachim Schmuttermair ebenso ein neues Gesicht im Gemeinderat wie mit Albert Kreutmayr. „Beide sind sehr gut und stellen eine Bereicherung für uns dar“, sagt Wiesner. Sollte er Bürgermeister werden, würde Rudolf Kohler in den Gemeinderat nachrücken.

Was Wiesner zudem freut, ist die Verteilung der Sitze: „Dass diese nun wieder gleich ist, fördert die Diskussion. Das ist gelebte Demokratie.“ Seinen Wahlkampf wird er nun insbesondere über die sozialen Netzwerke fortführen, ist doch für die Stichwahl eine Wahl nur per Brief vorgesehen.

Themen folgen