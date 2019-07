11:50 Uhr

Die Friedberger Zeit zum Mitnehmen

Tücher, Schmuck und Schnapsstamperl: Auf dem Friedberger Altstadtfest gibt es schöne Mitbringsel für jeden Geldbeutel.

Von Ute Krogull

Taschentücher

Der traditionelle Gruß „Habe die Ehre“ ist nicht nur in aller Munde, sondern findet sich auch wieder auf den Taschen und Taschentüchern, die Ulrike Sasse-Feile und Reiner Teuber im Angebot haben. Vorrätig sind 100 Sets zum Preis von 17 Euro. Die Bilder der Bürgersleute darauf hat Reiner Teuber selber entworfen. Der Erlös wird für den Museumsgarten verwendet. „Hochzeitspaare wünschen sich einen Rosenbogen für Fotografien“, weiß Sasse-Feile. Verkauft werden die Stücke an einem Stand neben den Kräuterweibern in der Bauernbräustraße. Außerdem wird eine Dachziegellampe versteigert.

Reiner Teuber und Ulrike Sasse-Feile verkaufen Stofftaschen und Taschentücher mit dem traditionellen Gruß „Habe die Ehre“ zugunsten des Museumsgärtleins.

Schmuck

Die Goldschmiedin Uta Werner-Dick sieht sich als Hochzollerin als „halbe Friedbergerin“. Mit Freude entwirft sie daher Schmuckstücke mit Friedberg-Bezug. Nach „Stadtwappen“, „Friedberger Herzle“, „Venus-Wasserspeier“, „Flügel“ und „Jakobspilgermuschel“ ist es dieses Mal ein Kleeblatt. Dahinter steht viel Symbolik. Seit 30 Jahren gibt es das Fest: für jedes Jahr ein Blatt - eines bleibt frei für die Zukunft. Die Blätter stehen auch für die drei Goldschmiede der Familie und die drei Enkelinnen. Die Stücke gibt es für 200 Euro. Und natürlich können in der Jungbräustraße passende Ohrringe erstanden werden.

Die Goldschmiedin Uta Werner-Dick sagt: „Ich liebe Friedberg!“. Sie hat ein neues Unikat für die Friedberger Zeit entworfen: ein Kleeblatt.

Badesalze

Entspannung im Trubel? Bei der Baderin Karin Sabina Scherer kann man (und frau) Fußbad, Peeling und Massage buchen. Wer Entspannung lieber daheim genießt, bekommt sie zum Mitnehmen in Form von Badesalzen. Allein die Namen lassen einen durchatmen: „Lass doch mal locker“ (Patschuli, Sandelholz), „Harmonie im Wald“ (Tannen- und Fichtennadelöl), „Lieb dich doch“ (Vanille, Macadamia, Propolis) usw. Enthalten sind biologisches Meersalz, Natron, ätherische Öle und Lebensmittelfarben. Die Salze - kleines Glas 3,50, großes Glas 9,50 Euro - erstrahlen in sattem Grün, heiterem Orange oder Azurblau. Probeschnuppern ist erlaubt und die gelernte Heilpraktikerin berät gerne.

Die Baderin Karin Sabina Scherer hat wunderbar duftende Badesalze hergestellt. Das Grüne riecht nach Wald und harmonisiert.

Drucke

Am Sonntag kam die Kaltenberger Druckergilde gar nicht mehr nach. Für zwei Euro kann man in der Jungbräustraße seine Initialen drucken (lassen). Gegründet in den 1990er Jahren für die Kaltenberger Ritterspiele, hat die Gilde heute um die 15 Mitglieder. Der Erlös aus den Drucken sowie alten Landkarten von Augsburg, Italien oder Asien fließt an die Kartei der Not. In Kaltenberg sind sie nicht mehr engagiert; in Friedberg zum zweiten Mal.

Für die Kaltenberger Druckergilde sind aktiv (von links) Norbert Schlicht, Waltraud Schlicht-Bautz, Sonja Löffler, Melanie Ferster und Klaus Gassner.

„Hier ist alles gemütlich und heimelig“, sagt Norbert Schlicht. Nebenan ist eine weitere „Druckerey“ ansässig. Hier können Interessierte für 2 Euro eine Stadtansicht von Johann Ulrich Kraus von 1678 drucken. „Dankt dem Gott des Himmels, denn seine Gnade währet ewig“, steht darüber. Der Stand wird betrieben von den „Christen in Friedberg“. Monika Hubrich und Christa Matthäus erklären, der Bibelvers erinnere daran, dass Guttenberg als erstes Werk der Druckkunst eine Bibel gedruckte habe.

In der Druckerey der „Christen in Friedberg“ helfen Monika Hubrich (links) und Christa Matthäus, eine alte Friedberger Stadtansicht anzufertigen





Stamperl

Schnapsstamperl zum Umhängen sieht man beim Altstadtfest viele. Am Stand der Schreiner gegenüber dem Rathaus gibt es aber dieses Jahr ganz Besondere. Sie sind natürlich aus Holz, wie schon vor drei Jahren. Das Neue und Außergewöhnliche: Thomas Kerscher, Inhaber der Lasergravur- und Textildruckfirma Waldrian in Mering, hat den Schriftzug „Friedberger Zeit 2019“ eingelasert.

Die befreundeten Lederer haben Bänder (und vor allem eine Bindetechnik, die auch hält) beigesteuert. „Vor dem Verkauf gibt es natürlich eine kostenlose Dichtigkeitsprüfung“, beteuern Konrad Sedlmeyr und Andreas Steinhardt. Beim Test der Redaktion hat’s funktioniert, und die Stamperl zum Preis von 18 Euro inklusive Bändel überzeugen offenbar viele. Von den 100 Stück sind nur noch wenige vorrätig.

Becher mit „Friedberger Zeit“-Schriftzug kann man bei den Schreinern erwerben. Konrad Sedlmeyr und Andreas Steinhardt servieren dazu eine „Dichtigkeitsprobe“.

Messer

Alt und Neu verbindet der Gold- und Silberschmied Hansjörg Fritsche in seiner Messer-Kollektion. Die Klingen aus dem 19. Jahrhundert stammen vom Friedberger Messerschleifer Alberstötter, der an der Ach eine Schleifmühle betrieb. Den Schaft hat Fritsche aus über 100 Jahre altem italienischen Olivenholz angefertigt - in der Form an die jeweilige Klinge angepasst. In die Endkappe, die wie die Zwinge aus Silber ist, ist zum Teil das Friedberger Stadtwappen eingearbeitet, teilweise ist sie anderweitig kunstvoll verziert. Geschliffen und geglättet wurden die Klingen vom Kissinger Messerschleifer Roland Walter und Ulrich Roth (Vom Fass, Friedberg). Es blieben Rostspuren erhalten, damit man sieht, dass es sich um alte Klingen handelt. „Aber die Messer schneiden top“, versichert Fritsche. „Es muss am Schluss alles perfekt sein.“ Eine Kollektion von acht Stück à 700 Euro hat er zusammengestellt.

Der Goldschmied Hansjörg Fritsche hat außergewöhnliche Messer angefertigt. Sie sind alt und neu zugleich.

