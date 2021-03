vor 54 Min.

Die Gartentage auf Gut Mergenthau bei Kissing sind abgesagt

Auch 2021 müssen die Gartentage auf Gut Mergenthau bei Kissing abgesagt werden. Wieder macht die Corona-Pandemie den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung.

Von Christine Hornischer

Statt wie gewohnt Frühlingsgefühle der Ausstellung "Lebensraum Garten“ auf Gut Mergenthau zu genießen, müssen die Besucher aufs nächste Jahr warten. Die beliebte Gartenschau mit dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für Groß und Klein wurde wie schon 2020 von den Veranstaltern Monika Fottner und Ulrich Resele abgesagt. "Wir hätten so gern bereits im letzten Jahr 20 Jahre erfolgreiche "Lebensraum Garten“-Ausstellung mit unseren Gästen gefeiert“, sagt Monika Fottner. "Aus diesem Anlass hatten wir ein besonderes und abwechslungsreiches Programm erstellt, das wir leider auch in diesem Jahr nicht zeigen können.“

Eine Großveranstaltung ist in Kissing illusorisch

Nachdem der Lockdown nun bis Ende März beibehalten wird, wäre es illusorisch, eine Großveranstaltung mit vielen Tausend Menschen für Ende April zu planen, so Ulrich Resele. Selbst mit Einlassbeschränkung wäre keine ausreichende Sicherheit der Besucher gewährleistet. Auch spielt der Zeitfaktor eine nicht zu unterschätzende Rolle: "Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung lässt sich nicht in vier Wochen aus dem Boden stampfen“, erklärt Fottner. "Wir benötigen zur Planung und für den Aufbau mindestens zehn Wochen“.

Monika Fottner rät zum Einkauf bei regionalen Gärtnereien und Floristen

Die Absage sei für alle, Aussteller, Künstler, dem gesamten "Lebensraum Garten"-Team und natürlich auch für die Veranstalter ein herber Verlust. Zeitlich gäbe es keinen Spielraum, um die Ausstellung zu einem anderen, späteren Termin durchzuführen. Gut Mergenthau ist das ganze Jahr mit Hochzeiten und Firmenfeiern ausgebucht, die größtenteils von 2020 auf heuer verlegt wurden. "Wir hoffen sehr, dass wenigstens diese gebuchten Veranstaltungen stattfinden dürfen“, hoffen Fottner und Resele. Für Gartenliebhaber hat die Gutsherrin einen Tipp parat: "Besuchen Sie die Gärtnereien und Floristen in der Umgebung. Durch die langen Ladenschließzeiten freuen sich die Einzelhändler über jeden Kunden.“

