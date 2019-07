Die Kissinger Reitturniere verdienen eine Fortsetzung

Zwei tolle Reitturniere in Kissing-Mergenthau, insgesamt 4000 Zuschauer. Das sollte fortgesetzt werden, findet unser Sportredakteur.

Was waren das für zwei tolle Wochenenden im Reitpark Mergenthau. An insgesamt sieben Tagen kamen sowohl die Dressur- als auch die Springreiter zu ihrem Recht und die vielen Zuschauer – es mögen insgesamt über 4000 gewesen sein – auf ihre Kosten.

An zwei Wochenenden lebte die lange Tradition von großen Turnieren auf der idyllischen Reitanlage bei Mergenthau wieder auf. Letztes Jahr hatte der Reitpark unter der Leitung von Lisa und Florian Wolferseder zusammen mit dem RZFV Friedberg die Turniere wiederbelebt. Heuer nun stieg die Fortsetzung und nach den tollen Tagen kann man sich als Reitsportfreund nur wünschen, dass es gelingen möge, diese Kissinger Turniertage weiter fortzuführen.

Ein Wiedersehen in Kissing im Jahr 2020

Schon bei den Dressurturnieren waren die Organisatoren von der Resonanz, was Meldungen und Zuschauerzahlen betraf, überwältigt. Über 700 Nennungen mussten bewältigt, Gäste und Pferde versorgt werden und knapp eine Woche später galt es, die gleichen Aufgaben mit ähnlichen Teilnehmerzahlen beim Springreiten zu stemmen. Dies ist dem Organisationsteam und seinen vielen Helfern auf großartige Weise gelungen. Wie gut, das zeigte sich daran, dass spontan viele Reiter und auch viele Sponsoren ihr Wiederkommen für 2020 bereits zugesichert haben.

51 Bilder Dressurreiter messen sich in Kissing Bild: Peter Kleist

Welchen Stellenwert die Turniere in Kissing genießen, beweist die Tatsache, dass beim Großen Preis von Kissing acht der derzeit zehn besten schwäbischen Springreiter in den Parcours gingen – darunter auch amtierende und ehemalige bayerische Meister. Die Turniertage in diesem Jahr waren in jedem Fall beste Werbung für den Reitsport. Nach der bewegten Geschichte dieser Turniere wäre es schön, wenn es auch in den nächsten Jahren derart gut organisierte, hochklassige Wettbewerbe in Mergenthau zu sehen gäbe.

