Die Kleinsten begeistern beim Hallenfußball in Friedberg mit Fair-Play

Plus Beim ersten Teil der „Fair-Play-Spieltage“ der F-Jugend in Friedberg war viel geboten. Torreiche Spiele erfreuten die Zuschauer. Am Wochenende geht es weiter.

Schon seit einigen Jahren gibt es bei den F-Jugendlichen keine „ernsten“ Landkreismeisterschaften mehr. Stattdessen stehen Turniere, die nach dem „Fair-Play-Modus“ ausgerichtet werden, auf dem Programm. Das heißt Turniere, bei denen die Spiele ohne Schiedsrichter ablaufen und bei denen auf eine „offizielle“ Ergebnisliste und Tabelle verzichtet wird.

Fair-Play-Hallenturniere kommen in Friedberg gut an

In der Friedberger Rothenberghalle wurden drei Vorrunden-Turniere nach dem diesem Modus ausgetragen. Ausrichter waren – wie schon in den letzten Jahren – die Sportfreunde Friedberg. Diese Fair-Play-Turniere kommen gut an, was die zahlreichen Zuschauer und die tolle Stimmung, die unter dem Hallendach herrschte, belegen.

Auch die Spiele liefen allesamt äußerst fair ab, die jungen Fußballer regelten auf dem Parkett alles selbst – nur in ganz seltenen Ausnahmefällen musste von außen eingegriffen werden. So beispielsweise, als ein Nachwuchskicker unglücklich im Gesicht getroffen wurde und kurz behandelt und getröstet werden musste.

Friedberg: Am Sonntag geht es weiter mit Fair-Play-Fußball in der Halle

21 Mannschaften aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und aus Augsburg waren in Friedberg dabei und bei jedem Turnier wurden die jeweils letzten drei Spiele abgesetzt, um eben keine aussagekräftige Tabelle erstellen zu können.

Die jungen Fußballerinnen und Fußballer waren mit Feuereifer dabei, lieferten sich spannende und torreiche Partien, wobei die letzten zehn Sekunden eines jeden Spiels von den Kindern lautstark heruntergezählt wurden.

Auch wenn es keine „echten“ Landkreismeisterschaften mehr sind, ganz ohne Wertung liefen die Turniere nicht ab. Die Ergebnisse wurden notiert und die 21 Mannschaften am Ende in drei Gruppen eingeteilt: die starken, die mittleren und die etwas schwächeren Teams. Die neu erstellten Gruppen werden dann am kommenden Sonntag den zweiten Teil der Fair-Play-Tage in der Friedberger Rothenberghalle bestreiten.

Diese Teams sind beim Hallenfußball der F-Jugend in Friedberg dabei

In der Gruppe der starken Teams treffen dann der SC Oberbernbach, der BC Aichach, der TSV Friedberg, die SG Ried/Bachern der TSV Bobingen und der TSV Königsbrunn aufeinander.

Die F-Junioren der Sportfreunde Friedberg feierten in der ersten Runde zwei Siege und mussten zwei Niederlagen einstecken. Zwei der Niederlagen kamen aber sehr unglücklich zustande, zumal die Sportfreunde-Youngster einige hochkarätige Chancen nicht verwerten konnten.