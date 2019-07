00:32 Uhr

Die besten Schülerlotsen

Beim Kreiswettbewerb für die Schülerlotsen siegten die Schüler Julian Heimann von der Mittelschule Kühbach und Dominik Offner von der Mittelschule Kissing. Als Landkreissieger vertraten nun die beiden Mittelschüler das Wittelsbacher Land beim schwäbischen Bezirksentscheid der Landesverkehrswacht (LVW) in Nördlingen.

Dort mussten sie ihr fachliches Wissen in Theorie und Praxis zeigen. Knifflige Fragen zum Wissensstand in Verkehrsangelegenheiten waren per Fragebogen zu beantworten ebenso Fragen zum Allgemeinwissen. Bei der praktischen Prüfung war schließlich das Reaktionsvermögen bei Reaktionstests gefragt. Im Rahmen der Siegerehrung zollten die Ehrengäste den teilnehmenden Schülerlotsen Respekt für die gezeigten Leistungen beim LVW-Wettbewerb und noch viel mehr für ihren täglichen Einsatz für den sicheren Schulweg. Alle Redner unterstrichen die Wichtigkeit dieses Ehrenamtes und verteilten an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Siegerurkunden und kleine Präsente. Auch die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg zollte Anerkennung und belohnte die beiden Sieger mit einem Preis. (FA)

