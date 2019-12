30.12.2019

Die lebende Krippe in Rettenbach

Jedes Jahr verkörpert eine Familie aus der Pfarrei Baindlkirch Maria, Josef und das Jesuskind

Von Christine Hornischer

Ein stimmungsvolles Schauspiel spielt sich seit rund 25 Jahren in Rettenbach bei Ried ab. Einmal mehr wird es am 5. Januar um 17 Uhr die vielen Gäste wie einst die Hirten zur Krippe ziehen. Besucher folgen dann dem mit Fackeln beleuchteten Weg zu einem kleinen Waldstück unweit des ehemaligen Klostergutes Rettenbach. Dort findet eine weihnachtliche Andacht in stimmungsvoller Atmosphäre statt.

Mittelpunkt ist wie in jedem Jahr wieder die lebendige Krippe, die die Geburt Jesu darstellt. Die lebende Krippe in Rettenbach bildet in der Region einen kleinen, aber sehr feinen Glanzpunkt. Die Atmosphäre ist ruhig und feierlich – so wie man sich ein besinnliches Weihnachtsfest vorstellt. „Genau das wollen wir auch erreichen“, sagt Pastoralratsvorsitzende Anni Kiser. „Wir wollen den Besuchern Weihnachten, wie es früher war, vor Augen führen“. Die Organisation des stimmungsvollen Schauspiels hat erneut der Pfarrgemeinderat Baindlkirch übernommen. Natürlich gibt es bei der Wahl der Maria und des Josef mit ihrem kleinen Kind Einiges zu beachten. „Das Paar sollte kirchlich getraut sein“, verrät die Vorsitzende. „Auch sollte sich das Paar, wenn möglich, kirchlich engagieren.“ Und ganz wichtig: Das Kindlein sollte nicht älter als ein halbes Jahr sein. Die Rolle des Christuskindes darf heuer der sechs Monate alte David aus Baindlkirch übernehmen. Natürlich werden seine Eltern Marlene und Martin Huber als Maria und Josef darauf achten, dass der Säugling gut behütet ist. „Sorgen wegen der Kälte oder wegen der vielen Leute machen wir uns keine“, sagt Marlene Huber. Das Kind ist gut eingepackt und die Hütte bietet genügend Schutz. Die junge Frau muss es wissen, schlüpft sie heuer doch schon zum dritten Mal in die Rolle der Maria. „Auch meine beiden älteren Kinder Simon und Linus durften mit uns diese weihnachtliche Feier begehen“, sagt die 35-Jährige stolz. „Somit hat jedes unserer Kinder schon in ganz jungem Alter etwas ganz Besonderes erlebt“, freut sie sich.

Und sie lässt das Geschehen in Rettenbach vor ihrem inneren Auge Revue passieren: Vor der Krippe können sich die Besucher das Ereignis von Bethlehem noch einmal vor Augen führen und die Botschaft von Weihnachten mit allen Sinnen wahrnehmen. Pfarrer Anton Brandstetter wird wie seine Vorgänger auch das Weihnachtsevangelium verkünden, es werden Weihnachtstexte vorgetragen, Fürbitten gesprochen und zusammen gesungen. Die Bläser der „Högl Buam“ werden das Geschehen musikalisch begleiten. Mit dem Segen durch den Pfarrer und einem gemeinsam ge-sungenen „Stille Nacht“ endet die Andacht wie in jedem Jahr.

Bevor sich die Besucher wieder in der Dunkelheit auf den Heimweg machen, können sie sich mit Glühwein, Punsch und Bratwürsten stärken. Der Erlös der Waldweihnacht kommt der „Kirche in Not“ zugute. Dieses katholische Hilfswerk unterstützt bereits seit 72 Jahren verfolgte, bedrängte und notleidende Christen weltweit.

