Diebstahl aus Selbstbedienungshütte in Merching

Der Besitzer der Merchinger Hütte beobachtete die Tat und verständigte die Polizei.

Am Donnerstagabend kam es zu einem Diebstahl aus einer Selbstbedienungshütte in Merching. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Besitzer der Hütte eine Frau, die Lebensmittel im Gesamtwert von 90 Euro in Taschen packte und die Hütte verließ, ohne zu bezahlen. Der Besitzer traf die Diebin vor der Hütte an und verständigte die Polizei. Die Frau wird nun wegen Diebstahls angezeigt. (AZ)