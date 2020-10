vor 16 Min.

Diese Ziele hat Derchings neuer Ortssprecher Michael Sedlmeyr

Plus Michael Sedlmeyr von der CSU setzt sich bei der Wahl zum Ortssprecher von Derching eindeutig durch. Der 36-Jährige hat Ideen für Vereine, Wohnbau und Verkehr.

Von Nikolai Röhrich

Die Derchinger Pfarrkirche Maria Empfängnis war am Montagabend gut besucht – so gut, dass einige Bürger aus dem Ortsteil wegen der Abstandsregelungen auf Stehplätze im hinteren Bereich und auf der Empore ausweichen mussten. Bei der Versammlung ging es um die Wahl eines Vertreters, der Derchings Interessen im Stadtrat einbringen soll.

Als Ortssprecher kandidierten die bisherige Amtsinhaberin Rosemarie Krendlinger (Parteifreie Bürger), Gottfried Meitinger (ohne Parteizugehörigkeit) und Michael Sedlmeyr, der für die CSU antrat. Zur Entgegennahme der Stimmzettel an der Wahlurne anwesend war auch Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann, der die „weltliche Veranstaltung an diesem geistlichen Ort“ eröffnete. Wegen Corona hatte man in Derching Probleme gehabt, einen hygienegerechten Veranstaltungsort zu finden. Schließlich erklärte sich die Kirche bereit, ihr Gebetshaus zur Verfügung zu stellen.

So verlief die Wahl zum Ortssprecher in Derching

Die Ortsversammlung selbst stand ebenfalls unter dem Stern der Pandemie: 74 Sitzplätze waren in coronagemäßen Abständen auf den Kirchenbänken ausgewiesen, die restlichen der rund 200 anwesenden Bürger mussten stehen. Wählende wurden paarweise von ihren Plätzen zu den beiden Wahlkabinen gebeten, Personalausweise wurden Maske tragenden Wahlleitern vorgezeigt, die hinter einer Plexiglasscheibe saßen.

Bis zur Auszählung der Stimmen vergingen unter diesen Bedingungen knapp eineinhalb Stunden, manche Bürger verließen das kühle Gebäude bereits vor Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

Bereits im ersten Wahlgang kamen die Derchinger zu einem klaren Ergebnis, eine Stichwahl war nicht erforderlich. Von 191 Stimmen galten 30 der bisherigen Ortssprecherin und ehemaligen Stadträtin Rosemarie Krendlinger, 41 Bürger stimmten für Gottfried Meitinger. 119 Stimmen erhielt CSU-Mitglied Michael Sedlmeyr – und gewann so die Wahl mit einer Mehrheit von 62 Prozent.

Rosemarie Krendlinger unterliegt bei Ortssprecherwahl in Derching

Die ehemalige Ortssprecherin Rosemarie Krendlinger ist von dem Ergebnis enttäuscht. Sie habe die Niederlage aber kommen sehen – Sedlmeyr habe es geschafft, „die ganze Derchinger Jugend zu mobilisieren“. Sie werde sich jedoch weiterhin ehrenamtlich für den Ort einsetzen. „Ich bin trotzdem für die Menschen da, die sich an mich wenden“, sagt sie.

Der frisch gewählte 36-jährige CSUler tritt für ein starkes Vereinsleben in seiner Ortschaft ein. So soll für die momentan „heimatlosen“ Schützen ein neues Vereinsheim gefunden werden – möglicherweise durch einen Umbau des Feuerwehrhauses. Auch für eine Ausweisung von neuen Wohngebieten im durch Industrie und Gewerbe geprägten Derching möchte sich Michael Sedlmeyr im Stadtrat einsetzen. „Mir ist es wichtig, wieder eine Balance zwischen Industrie und Wohnen zu finden“, sagt er.

Michael Sedlmeyr ist auch im Vorstand der CSU Derching: (von links) Michael Sedlmeyr, Thomas Rummel, Thomas Winter, Anton Scheel und Christian Schlickenrieder. Bild: CSU Derching

Seit Langem ist auch das durch die Anbindung an die A8 starke Verkehrsaufkommen ein Thema, das die Derchinger beschäftigt. Sedlmeyr kann sich zur Lösung dieses Problems Lärmschutzmaßnahmen, Tempobegrenzungen oder Querungshilfen für Fußgänger vorstellen. Auch die Ausweisung von Parkmöglichkeiten für LKW, die mitunter im Dorf parken, hält er für eine sinnvolle Maßnahme. Sedlmeyr sind die Schwierigkeiten bei der Umsetzung solcher Ideen jedoch bewusst. Die Machbarkeit der Maßnahmen hängt auch von rechtlichen Faktoren ab: Für Tempolimits beispielsweise gibt es gesetzlich vorgeschriebene Mindestwerte.

Das sind die Ziele von Michael Sedlmeyr für Derching

Außerdem sind Sedlmeyrs Gestaltungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik begrenzt. Ortssprecher stehen für die Interessen von Dörfern beziehungsweise Ortsteilen ein, die in Stadträten nicht mit einem gewählten Politiker vertreten sind. Sie besitzen in dem Gremium kein Stimmrecht und können daher auf Entscheidungsprozesse in erster Linie durch Reden und Anträge einwirken. „Als Ortssprecher vertrete ich die Derchinger Interessen, bin dabei aber auf das Wohlwollen des Stadtrates angewiesen“, sagt Michael Sedlmeyr.

